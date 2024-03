José Tirado: «Estamos preparados para ganar la Copa de España»

El Palma Futsal solo ha superado una vez los cuartos de final de la Copa de España en sus diez participaciones anteriores, pero el discurso de José Tirado siempre destila ambición. «Claro que podemos ganarla, estamos preparados y tenemos equipo para ello», explicó el director general ante los numerosos periodistas presentes en Son Moix.

El mallorquín se mostró optimista y esperanzado de tumbar este jueves al Movistar Inter (21:30 horas/IB3TV/Teledeporte) en el estreno de la competición que se disputará en Cartagena. «Nuestra final es esta. Ganar el primer partidos nos liberaría y después ya veríamos si viene el Barcelona o no, pero nos vemos capaces de competir por todo siempre que compitamos a nuestro máximo nivel», reflexionó.

El dirigente de los verde pistacho, que adelantó que habrá unos cien aficionados de los de Ciutat en las gradas del Palacio de los Deportes, reconoció que no está siendo una temporada típica y se felicitó por el nivel mostrado por los suyos en el último partido de Liga. «Es un año irregular para todos los equipos, no solo para nosotros. A todos nos está costando mantener rachas de victorias seguidas. Pero el otro día ante el Valdepeñas (7-3) se vio una de las mejores versiones del equipo y ahora vamos con ganas de ganar el primer partido y después a soñar», reiteró. El calvianer tiene claro que los detalles pueden declinar la balanza a su favor o en contra. «El estado anímico y de forma influye mucho esa semana. Podemos perder contra el Movistar, pero también ganar. Estas competiciones están hechas para disfrutarlas, aunque hemos cambiado muchos jugadores esta temporada, estamos preparadísimos para estas competiciones del KO», argumentó antes de ir más allá. «El objetivo no es ganar títulos, pero al menos soñarlo. Tenemos más ilusión que presión para ganar la Copa de España, que es la fiesta del fútbol sala, es la que más se vive», comentó.

Por otra parte, Tirado explicó el motivo por el que decidió acudir al sorteo de la ‘Final Four’ de la Champions a Ereván (Armenia) en una cita de la que se ausentaron el Barça, Benfica y Sporting de Portugal como protesta por la decisión de la UEFA de que se dispute allí. «A los cuatro clubes no nos pareció bien que la pusieran tan lejos por el tema de las aficiones, pero si alguien tenía que estar molesto era el Palma porque era el único que había solicitado ser sede. También digo que si no solicitas ser sede y nunca te va bien donde juegas...», dijo en primera instancia antes de ir más allá. «Por respeto a la competición y a la ciudad organizadora, que no tiene culpa, el Palma tenía que estar. A mí no me hubiera gustado que el año pasado no se hubieran presentado. Armenia está poniendo mucho cariño y les respetamos. Por eso entendí que debía estar ahí», finalizó.

Vadillo: «Tenemos que estar atentos en defensa e imponer nuestro juego»

Antonio Vadillo, técnico del Palma Futsal, se mostró esperanzado de hacer un buen papel en la Copa de España. «Llegamos en una buena línea. En este tipo de competiciones normalmente son las defensas las que se imponen, por lo cual hay que estar muy concentrados en eso», destacó en la rueda de prensa celebrada en Son Moix. El jerezano tiene claro cómo lograr el triunfo frente a un Movistar Inter que les venció en los dos encuentros de la Liga regular. «En ambos partidos encajamos un número alto de goles ante ellos y tenemos que bajarlo. Nosotros tenemos que estar atentos, concentrados a nivel defensivo e intentar imponer nuestro juego a nivel ofensivo», reiteró.

El preparador, que no podrá contar con el lesionado Tayebi, confía en el paso hacia adelante que ha dado el equipo: «Creo que hemos mejorado, a ver si somos capaces de reflejarlo el jueves», comentó. Vadillo se felicitó por las buenas prestaciones mostradas últimamente, tras quedar eliminados «en la Copa del Rey ante el Betis». «Tuvimos muchas incorporaciones y todo requiere un tiempo, pero llevamos dos meses largos entrenando prácticamente todos y el nivel competitivo del equipo se ha elevado y eso se refleja en los partidos. Hemos bajado la media de goles encajados y eso siempre te garantiza estar mejor en el marcador y en el partido. Además, tenemos muchas armas para buscar la portería rival», sentenció.

Antonio Vadillo, ayer. / PALMA FUTSAL

Luan Müller: «Es un título a tres partidos, es importante para nosotros»

Luan Müller confesó que la Copa de España «es una ilusión» para el Palma Futsal. «Es una semana muy importante para nosotros. Nos estamos preparando muy bien para llegar fuertes y competitivos», dijo el portero. El internacional armenio sabe que en Cartagena tendrán una gran oportunidad. «Es que es un título a tres partidos. Sabemos la dificultad, pero el equipo está en una buena dinámica», finalizó convencido.