El LIV Golf, circuito profesional promovido por el Public Investment Fund de Arabia Saudí, arranca este viernes su tercera temporada. Lo hace con el español Jon Rahm como gran atractivo y en un nuevo escenario de poder. Con las negociaciones para una posible alianza con el PGA estadounidense -antes archienemiga- en punto muerto, aunque abiertas. Y ante el gran reto de ser un producto audiovisual global. En España acaba de firmar con Movistar+. El formato es revolucionario, pero su repercusión marcará el paso.

El proyecto de la Liga Profesional Saudí de fútbol responde sobre todo a una necesidad interna, pero el LIV Golf nace fruto de romper la hegemonía de Occidente en un deporte centenario. Para ello, los promotores del proyecto, con el exgolfista australiano Greg Norman al frente, han diseñado un sistema que beneficia a los jugadores: menos tiempo en los partidos y más beneficio económico.

LIV Golf: sin cortes y con pruebas por todo el mundo

Mientras que el PGA Tour cuenta con torneos de cuatro días, distribuidos en cuatro rondas y 72 hoyos, el LIV Golf apuesta por un planteamiento más corto: tres jornadas de competición, tres rondas, 54 hoyos (como indica su nombre en números romanos). Además, tal y como inciden en su material promocional, en los eventos del LIV Golf no hay pausas y se juegan en modalidad 'stroke play'. Es decir, se contabilizan todos los golpes y todos los jugadores compiten contra todos.

Por tanto, pueden verse a todos los jugadores importantes a la vez, a diferencia de lo que ocurre con los torneos tradicionales, donde hay que esperar para ver a los grandes en acción después de jornadas maratonianas de retransmisión. Jornadas en las que ni siquiera se emiten todos los juegos.

El calendario del LIV Golf es global y contempla 14 pruebas en países de todo el mundo, incluido España. No es un circuito saudí. De hecho solo un evento se disputa en Arabia y cinco en EEUU (uno en un campo propiedad de la Organización Trump). La duración de todo el circuito es inferior a los siete meses.

El calendario del LIV Golf 2024 es el siguiente:

Mayakoba (México): 2-4 de febrero. El Camaleón Golf Course

2-4 de febrero. El Camaleón Golf Course Las Vegas (EEUU): 8-10 de febrero. Las Vegas Country Club

8-10 de febrero. Las Vegas Country Club Jeddah (Arabia Saudí): 1-3 de marzo. Royal Greens Golf & Country Club

1-3 de marzo. Royal Greens Golf & Country Club Hong Kong: 8-10 de marzo. Hong Kong Golf Club

8-10 de marzo. Hong Kong Golf Club Miami (EEUU): 5-7 abril. Trump National Doral

5-7 abril. Trump National Doral Adelaide (Australia): 26-28 de abril. The Grange Golf Club

26-28 de abril. The Grange Golf Club Singapur: 3-5 de mayo. Sentosa Golf Club

3-5 de mayo. Sentosa Golf Club Houston (EEUU): 7-9 de junio. Golf Club of Houston

7-9 de junio. Golf Club of Houston Nashville (EEUU): 21-23 de junio. The Grove

21-23 de junio. The Grove Andalucía (España): 12-14 de julio. Real Club Valderrama

12-14 de julio. Real Club Valderrama Rocester (Reino Unido): 26-28 de julio. JCB Golf and Country Club

26-28 de julio. JCB Golf and Country Club Greenbrier (EEUU): 16-18 de agosto. The Old White at The Greenbier

16-18 de agosto. The Old White at The Greenbier Quedarían dos torneos individuales por anunciar

El debut de Jon Rahm podrá seguirse en España a partir de las 19:15 (13:15 hora local) del viernes a través de Movistar+, plataforma con la que el LIV Golf ha firmado para 2024 y 2025. La compañía española cuenta con dos canales dedicados en exclusiva a este deporte a través del que se retransmiten los 'majors' masculinos, femeninos, pruebas de la PGA, el DP World Tour europeo, la Ryder o la Solheim Cup.

Como sucede con la mayoría de eventos deportivos que está organizando Arabia Saudí en su fase de expansión, encuadrada en el plan Vision 2030 de diversificación de su economía, los plazos están apurándose al máximo. La página que redirige a la 'Media guide' del LIV Golf está en construcción y todavía este martes vio la luz el equipo de Jon Rahm, que se llamará Legion XIII. Es uno de los 14 que compiten en el circuito y una de las razones argumentadas por el de Barrika para fichar por el circuito saudí.

Hasta 14 equipos con inspiración en la Fórmula 1

"El dinero está genial, pero no juego al golf por dinero, sino por amor al juego. Como marido y padre debo aprovechar estas oportunidades. Pero hay otros factores. Ser parte de un equipo, ser capitán del mismo y liderar a mis compañeros es especial", reivindicó Rahm, un reconocido seguidor del Athletic, de ahí que se sienta identificado por la cultura de seguir y defender los colores de un conjunto.

Aunque el factor económico es primordial, puesto que el golfista español firmó un contrato de 550 millones después de rechazar una primera oferta de 400 millones. En el circuito saudí hay otros jugadores nacionales: Sergio García, capitán del equipo 'Fireballs' ("bolas de fuego"), donde militan Eugenio Chacarra y David Puig. El mexicano Abraham Ancer completa la escuadra.

Por su parte, Rahm ha elegido el nombre de Legion XIII, que toma su nombre de la célebre formación militar que utilizaba el Imperio Romano y que fue clave en episodios como la Guerra de las Galias. El fichaje estrella del LIV Golf sumó a su escudero para esta nueva aventura 'in extremis'. Esta misma semana fructificaban las negociaciones con el inglés Tyrrell Hatton, número 16 del ránking mundial que llegó a ser el quinto mejor jugador del mundo. El cuarteto lo completan Kieran Vincent y Caleb Surratt. La lógica es semejante a la de las escuderías de Fórmula 1 y cada una tiene una estrategia comunicativa o de marca propias.

Los 14 equipos y los capitanes para el LIV Golf 2024 son:

4Aces: Dustin Johnson

Dustin Johnson Cleeks: Martin Kaymer

Martin Kaymer Crushers: Bryson DeChambeau

Bryson DeChambeau Fireballs: Sergio García

Sergio García HyFlyers: Phil Mickelson

Phil Mickelson Iron Heads: Kevin Na

Kevin Na Legion XIII: Jon Rahm

Jon Rahm Majesticks: Ian Poulter, Lee Westwood y Henrik Stenson

Ian Poulter, Lee Westwood y Henrik Stenson RangeGoats: Bubba Watson

Bubba Watson Rippers: Cam Smith

Cam Smith Smash: Brooks Koepka

Brooks Koepka Stinger: Louis Oosthuizen

Louis Oosthuizen Torque: Joaquín Niemann

En la temporada inaugural, los 4Aces se proclamaron campeones con Dustin Johnson como líder individual mientras que en la anterior el también estadounidense Talor Gooch fue el que más puntos y ganancias obtuvo mientras que la escuadra vencedora fueron loa Crushers. Gooch lidera la tabla de premios en la existencia del LIV Golf, con 46,49 millones acumulados por los 44,44 de Johnson. La lógica contractual, con una remuneración cerrada de base, aporta la estabilidad que buscan los jugadores frente a la volatilidad de las recompensas que dependen puramente del rendimiento.

Ahondando en el formato, las tres mejores puntuaciones de los golfistas en las competencias individuales se suman a la tabla por equipos. El jugador que finaliza el circuito con menos golpes obtiene también un reconocimiento individual. A final de temporada se celebra un evento llamado Team Championship que se juega solo por equipos.

A pesar de que el número de pruebas del LIV Golf es menor a los 40 torneos que ofrece el PGA, la bolsa de remuneraciones es notablemente mayor. Asimismo, el circuito saudí ofrece incluso premios para los últimos clasificados. Cada torneo parte de un importe de 23 millones de euros, unos 18 para individuales y cinco para equipos. A esto hay que otros cuatro millones que cada ganador se lleva del LIV Tour y una bolsa especial en las pruebas de final de temporada. Beneficio por doquier.

Del enfrentamiento a la negociación entre LIV y PGA

Arabia Saudí ha ido ganando el relato frente al PGA Tour estadounidense, que poseía la hegemonía del golf mundial, tras el advenimiento del European Tour. Éste acabó perdiendo hasta su nombre y, ante la amenaza árabe, el PGA se propuso absorberlo. De repente, en el circuito estadounidense había dinero. Pero ni con las amenazas o sanciones, consideradas por Greg Norman, impulsor del LIV Golf, como "antigolfistas y anticompetitivas"; ha taponado la fuga.

El propio Jon Rahm experimentó el cambio de pensamiento más sonado, talón mediante. Pero otros nombres destacados hicieron lo mismo: Brooks Koepka pasó de acusar a los medios de extender una "nube negra" sobre el US Open "por hablar tanto del LIV" a firmar como los demás. La contradicción también se manifestó con Phil Mickelson, ganador de seis 'majors'. "Es verdad que he dicho y hecho muchas cosas de las que me arrepiento. Lo siento. No apruebo en absoluto las violaciones de derechos humanos, pero también he visto el bien que ha hecho el golf a lo largo de la historia. Por eso estoy aquí", justificó.

Hasta la propia PGA ha cambiado discurso al verse incapaz de bloquear la participación de los golfistas del LIV en los 'majors' de organización independiente. Tanto es así que 2024 se plantea como el año que cierre el cisma de este deporte. El pasado 31 de diciembre estaba marcado como fecha para un acuerdo entre el PGA Tour y el LIV Golf.

El 'deadline' se ha prorrogado, pero las fuerzas se han decantado hacia el lado de la prueba saudí con la incorporación de Rahm. Como curiosidad, el español debutará en el LIV Golf en el mismo escenario donde debutó como profesional hace 10 años. Fue en el OHL Classic del PGA Tour disputado en Mayakoba. Desde entonces ha acumulado más de 150 torneos de experiencia y 47 millones de euros en ganancias.

Arabia Saudí quiere rendimiento inmediato con Rahm

Arabia Saudí, como ha demostrado en el fútbol, no está dispuesta a ser un banco sin fondo. Quiere rendimiento inmediato y ahí el jugador vasco, número tres del mundo (el mejor del LIV), por detrás de Scottie Scheffler y Rory McIlroy, vaya a cargar a sus espaldas con el papel de embajador del torneo. El objetivo principal es que aumenten las audiencias, algo que no lograron grandes nombres como Mickelson, Koepka o Johnson.

El circuito financiado por el Public Investment Fund solo pudo terminar en punto de equilibrio la pasada temporada. Después hubo una inversión de 1.830 millones de euros para financiar la expansión y la próxima campaña, según datos de 'Sportico', podría acarrear otra gran inversión de 1.000 millones.

Además, el LIV necesita acelerar en las negociaciones con el Ranking Mundial Oficial de Golf para que sus torneos puntúen. Todo, sin dejar de aumentar la nómina de jugadores, a la que podrían unirse nombres como el de Anthony Kim, quien regresará tras doce años en el retiro con la dicotomía de los circuitos candente. Para Arabia, cada torneo, cada nombre y cada pacto positivo son un paso hacia su dominio del golf mundial.