Decía tras la segunda jornada Nuria Iturrioz (-6) que quería ganar el Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino “sí o sí, y si no puede ser este año, el próximo”.

No va a tener que esperar tanto porque ayer viernes levantó el trofeo que tanto anhelaba al salir victoriosa de un mano a mano feroz con María Parra (-5), dignísima subcampeona en Lauro Golf (Alhaurín de la Torre, Málaga).

La mallorquina corona así, en un campo en el que ya fue feliz en 2019 con otro triunfo profesional, un año fantástico en el que ha vuelto a conocer las mieles del triunfo, tanto en el Ladies European Tour como en el Santander Golf Tour.

Nuria Iturrioz une su nombre a un palmarés en el que también figura la mallorquina Luna Sobrón, que cuenta con tres títulos y que en 2020 se adjudicó además el circuito Santander Golf Tour.

Un final muy apretado

Esta experiencia ganadora ha jugado, sin duda, a su favor en un final tan apretado como el que se ha vivido entre los olivos y las encinas del precioso recorrido malagueño.

“Estoy muy contenta. Es un título que siempre he querido tener en la vitrina y ya lo tengo conmigo, ¡por fin! Tenía que ir apretada de principio porque María me lo ha puesto muy difícil. Y además, he salido con ganas de igualar o mejorar mi récord en este campo, e iba bien la cosa”, señaló Iturrioz.

“Por los segundos nueve hoyos ha sido más complicado sacar birdies porque ha empezado a llover de verdad, pero pese a ello el nivel que hemos dado ha sido muy bueno. Este es un campo que me gusta mucho, es un poco mi casa. Lauro es familiar, con buen ambiente y buena energía. Hay un aura muy bueno”, apuntó la mallorquina