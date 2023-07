La golfista mallorquina Nuria Iturrioz se ha proclamado vencedora, este fin de semana, de la Sella Open, la competición del millón de euros en premios -la mayor dotación en la historia del golf profesional femenino de nuestro país-, que nace con la intención de progresar en la necesaria igualdad con el golf profesional masculino. Iturrioz ha sido la mejor de una competición vibrante, con un desarrollo intenso donde brilló con fuerza durante las dos primeras jornadas la sueca Sara Kjellker, con dos récords del campo sucesivos y con una jornada final donde la incertidumbre por conocer a la ganadora elevó el espectáculo a las cotas más altas.

En esta apasionante fiesta del golf tuvo un papel estelar Nuria Iturrioz, que suma su cuarto triunfo en el Ladies European Tour. La mallorquina, entusiasta de principio a fin, reafirmó su condición de ejemplo de garra inquebrantable que no da nada por perdido, sea cual sea la complicada situación por superar.

Iturrioz lo tenía difícil partiendo con cuatro golpes de desventaja con respecto a la líder a primera hora de la mañana, pero una actuación excelsa, donde los aciertos superaban en mucho a los errores, fue forjando la gesta. Atrás quedó un comienzo dubitativo, plasmado en un bogey en el primer hoyo, compensado con creces con varios birdies y un sensacional eagle en el 12 que le dieron alas. Lo mejor, lo sublime, estaba sin embargo por llegar, dos birdies consecutivos en los dos últimos hoyos, el punto del campo donde las más grandes reafirman sus triunfos y donde las aspirantes a serlo pierden su oportunidad.

Por el camino, antes de un cara a cara definitivo y sin retorno con la alemana Laura Fuenfstueck, se quedaron una maraña de aspirantes a la victoria, casi diez jugadoras separadas por apenas dos golpes en una recta final de infarto donde cualquier acierto, cualquier error, adquiría dimensiones siderales en el desenlace del torneo.

La factura negativa la fueron recogiendo una a una quienes adquirieron más protagonismo en las dos jornadas previas, caso de la sueca Sara Kjellker, un proceso de selección natural que sólo superaron Nuria Iturrioz y la germana Laura Fuenfstueck, líder durante muchos hoyos desde el momento en que encadenó tres birdies sin fallo en la primera vuelta.

Parecía que valían oro, pero quedaba sin embargo lo más exigente, aguantar primero la presión generada por una envalentonada Nuria Iturrioz y, ya en el playoff al que se encomendaron tras empatar con 11 bajo par, compensar tanto el innegable talento técnico de la golfista mallorquina como, sobre todo, un talante resiliente donde las dificultades se transforman en hazañas.

El duelo de titanes se dilató dos hoyos, con oportunísimo birdie de Nuria Iturrioz en el primero de ellos para forzar un segundo. Y ahí sí, ahí la capacidad de resistencia de Laura Fuenfstueck se deshizo como un azucarillo al enviar la bola fuera de calle, bajo un grupo de palmeras, momento aprovechado por Nuria Iturrioz para lanzar sin piedad su garra ganadora.

Sólo quedaba esperar los aplausos, las enhorabuenas de todos los presentes, rendidos ante esa capacidad tan selectiva que solo unas pocas poseen. Entre ellas, la pujante y energética ganadora de La Sella Open, ‘un torneo para ellas’, un torneo para Nuria Iturrioz.

“Estoy feliz, tremendamente feliz”

Nuria Iturrioz era, tras el triunfo, la viva imagen de la felicidad, que traslucía con intensidad allá donde mirase. “Ufff, no sé que decir… Bueno, sí, que estoy feliz, inmensamente feliz. He peleado por la victoria hasta el último momento y no bajar la guardia es lo que ha hecho que consiguiera el triunfo. Porque en muchos momentos lo veía perdido, veía que la reacción no terminaba de concretarse. Pero, en el hoyo 12, me dije que tenía que cambiar. Y así fue, con valentía. Los dos birdies finales antes del playoff y el birdie en el primero de los hoyos de desempate, más que decisivos. ¡Comparto el premio con todos, pero se lo dedico a mi abuela, que hoy es su cumpleaños”, manifestó con una inmensa sonrisa en el rostro.

Cuarto triunfo de la balear en el European Tour

Nuria Iturrioz ha encadenado su cuarta victoria en el Ladies European Tour. Profesional desde 2015, su primer triunfo tuvo lugar al año siguiente en la Lalla Meryem Cup, torneo que acabó de nuevo en sus manos en 2019. Esa misma temporada, la mallorquina se impuso también en el Omega Dubai Moonlight Classic. Sus currículo profesional incluye asimismo los títulos en el Zimmer Bimet Championship de 2019 integrado en el Symetra Tour y la prueba del Santander Golf Tour celebrado este año en Cádiz.

Top 10 de Carmen Alonso

La victoria de Nuria Iturrioz eclipsó otras actuaciones notables, caso de Carmen Alonso, que formó parte del Top 10 del torneo. La vallisoletana acabó novena con cinco golpes más que la ganadora. Mención también especial para la amateur Andrea Revuelta, en un muy meritorio puesto 16. María Hernández y Ana Peláez quedaron empatadas en el puesto 21, mientras que la castellonense Carla Bernat, también amateur, acabó trigésima. Marta Sanz (puesto 53), Paz Marfá (65) y Laura Gómez (69) completaron la actuación de las españolas que superaron el corte.