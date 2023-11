Minuto 91. Las convocatorias por selecciones son un parte de guerra

Vinicius: rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal de la pierna izquierda. Se prevé que no volverá hasta febrero; Camavinga: rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Dos meses y medio de baja, como mínimo; Oyarzábal: lesión en el bíceps femoral izquierdo, aunque no parece grave; Ter Stegen: fuertes dolores en la espalda; y Muriqi, que es el que afecta al mallorquinismo, lesión en el gemelo izquierdo que le mantendrá entre cuatro y seis semanas de baja. El último, el azulgrana Gavi, lesionado ante Georgia. Todos estos jugadores no se han lesionado con sus clubes, sino con sus selecciones en las dos últimas jornadas de la fase de clasificación de la Eurocopa, algunos en partidos intrascendentes y que podrían haberse ahorrado.

Por ejemplo, Muriqi. Con Kosovo prácticamente eliminada, el delantero del Mallorca participó en el partido contra Israel, con las consecuencias conocidas y pese al complicado calendario que se le avecina a su equipo antes de que finalice el año. Si el jugador es convocado y quiere acudir, el club poco o nada puede hacer. Pero lo cierto es que los veinte mil euros diarios que cobrará el Mallorca desde que se cumplan 28 días desde la lesión, hasta que disponga del alta médica, no compensan en absoluto. Ni al Mallorca ni al Real Madrid, que pierde durante una larga temporada a Vinicius y Camavinga, que se unen a la larga lista de lesionados del equipo de Ancelotti. Estas lesiones no se producen por casualidad. Los futbolistas son víctimas de un calendario inhumano. Los jugadores de clubes de relumbrón acaban disputando más de 70 partidos por temporada, incluyendo los de selecciones, con fases de clasificación eternas, con torneos de nuevo cuño como la Liga de Naciones y la confirmación de que el Mundial de 2026 pasará a ser de 48 selecciones. Un año antes, en 2025, el nuevo formato del Mundialito de Clubes pasará de los siete equipos actuales a 32, que durante un mes se jugarán el título mundial en Estados Unidos. Como muy bien dijo el entrenador del Lazio Maurizio Sarri, «estamos llevando a los futbolistas al matadero». Como muy bien dijo Maurizio Sarri, entrenador del Lazio, sobre el saturado calendario: «Estamos llevando a los futbolistas al matadero» ¿Alguien se imagina que un Barça-Real Madrid no se ofrezca por ninguna televisión? Es lo que ocurrió ayer con el partido de fútbol femenino entre los dos grandes disputado en Montjuïc. La única forma de verlo era por la plataforma de DAZN. Por motivos como este el fútbol femenino no acaba de dar el salto que se espera. De la misma forma que no se entiende que el entrenador del conjunto blanco, Alberto Toril, como hace siempre, no se presente en la rueda de prensa después del partido, ni aunque el rival haya sido el Barça y le haya ganado por 5-0. No hay quien pueda con Djokovic. El tenista serbio conquistó ayer su séptima Copa de Maestros, superando las seis de Roger Federer. En manos de Sinner el viernes, que si perdía ante Rune apeaba al balcánico, este ha dejado fuera de combate sin contemplaciones a Alcaraz, y ayer al ídolo local Sinner. Ni jóvenes ni veteranos. No hay quien pueda con Djokovic, campeón eterno.