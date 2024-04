José Tirado: "Tenemos que llevar al Benfica al límite para tener opciones en la Champions"

El director general del Palma Futsal, José Tirado, tiene clara la receta para el duelo de semifinales de la UEFA Futsal Champions League que disputarán este viernes (16 horas/IB3TV-DAZN) en Ereván (Armenia). «Si queremos ganar a Benfica necesitamos que el noventa por ciento de la plantilla rinda a su máximo nivel, necesitamos que todos den un paso hacia adelante y den su mejor versión. Tenemos que llevarles al límite y esperar que no tengan su mejor tarde Higor, Nunes y demás», reflexionó este lunes antes los periodistas.

El calvianer destila ambición en su discurso, pero tiene los pies en el suelo. «Tenemos que ser realistas. Esperaba no volver a una ‘Final Four’ de la Champions y hay que darle valor y disfrutarlo porque sabemos la dificultad que tiene. Estamos a un partido de jugar otra final de la Copa de Europa, algo que sería para analizar, pero no nos marcamos otra cosa que no sea el Benfica», comentó antes de reconocer que el equipo no está «en el mejor momento». «No me está gustando en los últimos partidos porque somos irregulares y la Liga española es muy exigente», dijo en referencia al empate frente al Peñíscola (5-5) y la derrota frente al Jaén (1-2) en Son Moix. «Pero ahora hay que pensar en la ‘Final Four’, en intentar hacer el mejor partido posible. Cuando hemos estado a nuestro mejor nivel hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera», subrayó esperanzado después de apelar a la competitividad de la plantilla, que no podrá contar con los lesionados Tayebi ni Fabinho. «Hay muchos jugadores que tienen su última oportunidad de jugar una ‘Final Four’ y estoy seguro que van a competir a su máximo nivel», dijo convencido.

Tirado, que adelantó que la afición armenia apoyará al Palma porque cuenta con Luan Müller, internacional con este país, recordó que es un premio volver a estar entre los cuatro mejores del continente. «Defendemos el título, pero somos el más débil de los cuatro, igual que el año pasado, pero nos hemos ganado estar aquí», finalizó orgulloso.

Antonio Vadillo: "Llevar la competición a Armenia no tiene ningún sentido"

Antonio Vadillo, técnico del Palma Futsal, asumió que el duelo ante el Benfica será muy intenso: «Tenemos que hacer las cosas muy bien para poder ganar. Nos tienen muchas ganas y va a ser un partido complejo ante un grandísimo rival porque tienen muchas situaciones que dominan".

El jerezano señaló que "empieza una semana muy bonita, pero se mostró muy crítico por el hecho de que la ‘Final Four’ de la Champions vaya a disputarse en Ereván. «Llevar la competición a Armenia no tiene ningún sentido. Habrá 200 personas en el pabellón a no ser que la UEFA se mueva para que no se les caiga la cara de vergüenza. Es una pena para nuestro deporte».