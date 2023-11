Tras cuajar un buen inicio con dos goles en los primeros minutos, los errores condenaron al Mallorca Palma Futsal, que vio cómo ElPozo Murcia remontaba el partido y se llevaba los tres puntos de Son Moix (4-6). Y tdo tras una polémica decisión arbitral de mandar repetir un doble penalti decisivo que paró Barrón.

Empezaba golpeando pronto el Mallorca Palma Futsal. A los tres minutos, ya habían gozado de ocasiones Fabinho y Tayebi. No obstante, venía avisando el jugador brasileño y a la tercera que tuvo, no falló. Fabinho encontró el hueco donde no lo había para abrir la lata con un zurdazo. Tras el tanto, el técnico de los mallorquines, Antonio Vadillo, empezó a mover piezas, dando entrada a Marcelo, Moslem, Cleber y Gordillo. Tras un saque de banda que puso el ala iraní, Marcelo asistió a Gordillo que, solo frente al portero rival, marcó el segundo.

El Mallorca Palma Futsal estaba de dulce y ElPozo debía reaccionar si no quería que los locales siguieran aumentando la ventaja. Para desgracia de los mallorquines, así fue. En el minuto 11, apareció Niyazov para mandar el balón a la escuadra de la portería local y reducir la distancia. Pese a este contratiempo, la situación parecía seguir, más o menos, bajo control. Pero un error en la salida de Luan Muller, Marcel le robó el balón al guardameta y puso, a portería vacía, el 2-2. Un Mallorca Palma Futsal frustrado intentó recuperar la ventaja hasta el desenlace de los primeros veinte minutos, con un Moslem especialmente incisivo que gozó de varias ocasiones sobre la bocina, pero el marcador no cambió.

Segunda parte

Al inicio del segundo tiempo se intercambiaron los papeles. ElPozo Murcia desprendía mejores sensaciones, mientras que el Mallorca Palma Futsal se limitaba a defender los ataques de los de rojo. En el minuto 21, Rafa Santos anotó el tercer gol que ponía, por primera vez, al conjunto visitante por delante en el marcador (2-3). De estar dos goles arriba en los primeros cinco minutos del partido, el Mallorca Palma Futsal había pasado a verse por debajo.

Una falta dentro del área en el minuto 27 pudo ser el empujón que los baleares necesitaban. Tayebi definió a la perfección y transformó el penalti para poner el empate. Poco después, apareció Vilian, que tras robar el balón definió a la perfección para mandar el balón entre los tres palos. Son Moix vibraba, ya vislumbrando la que sería la cuarta victoria consecutiva de su equipo. Sin embargo, cinco faltas amenazaban al Mallorca Palma Futsal, todavía con mucho partido por delante. Llegó la sexta y entró Carlos Barrón para tratar de evitar el 4-4. El capitán del equipo mallorquín se hizo enorme para mantener a los suyos por delante, pero una polémica decisión arbitral llevó a repetir el lanzamiento. A la segunda, Barrón no pudo evitar que Gadeia igualara para los murcianos, ante unos tres mil espectadores perplejos.

En los últimos minutos, el Mallorca Palma Futsal salió jugando de cinco con Gordillo de portero jugador. Los locales tenían que echar el resto para sacar, al menos, un empate. Pero fueron los visitantes quienes lograron anotar el quinto y el sexto. Rafa Santos aprovechó el juego de cinco de los mallorquines para poner el 4-6 a portería vacía. Los de Antonio Vadillo cortan su racha de victorias y pierden la primera ocasión de sellar matemáticamente el billete a la Copa de España.

FICHA TÉCNICA

- Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Rómulo, Chaguinha, Fabinho y Tayebi. También jugaron: Bruno Gomes, Aghapour, Moslem, Gordillo, C.Barrón, Cleber. Rómulo y Vilian.

– ElPozo Murcia Costa Cálida: Edu, Gadeia, Marcel, Niyazov y Taffy. También jugaron: Ricardo, D. Álvarez, Rafa Santos, Eric Pérez y Esteban.

– Goles: 1-0 Fabinho (minuto 3’); 2-0 Gordillo (minuto 6’); 2-1 Niyazov (minuto 11’); 2-2 Marcel (minuto 14’); 2-3 Rafa Santos (minuto 24’); 3-3 Tayebi (minuto 27’); 4-3 Vilian (minuto 31’); 4-4 Gadeia (minuto 34’); 4-5 Gadeia (minuto 37’); 4-6 Rafa Santos (minuto 39’)

– Árbitros: Navarro Rodríguez-Villanueva y Sarabia Eguiluz. Amonestaron con tarjeta amarilla a Carlos Barrón, del Mallorca Palma Futsal, y a Esteban, de ElPozo Murcia Costa Cálida.

– Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. Partido correspondiente a la jornada 12. 3.700 espectadores.