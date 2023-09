Nacho Baltasar, regatista del Club Nàutic Sa Ràpita, ha sido seleccionado por el Comité de Preparación Olímpica de la Real Federación Española de Vela para representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la clase IQ Foil masculina.

Según ha informado el Comité de la RFEV tras la finalización del Mundial de Clases, Baltasar ha obtenido una de las siete plazas olímpicas que corresponden a España hasta la fecha en las diferentes disciplinas de vela. Habrá representantes españoles en las clases: 470 Mixto, Nacra 17 Mixto, ILCA 7, IQ Foil Masculino, IQ Foil Femenino, 49er y 49er FX.

La RFEV destaca que «se propone a este regatista por su gran evolución durante el año 2023, consiguiendo clasificar al país en el Mundial pero además finalizando 5º en el test event, estando el siguiente regatista español mucho más retrasado en las distintas competiciones realizadas en este año (durante el mundial no entraron en grupo Oro), es un regatista con mucha juventud y con mucha proyección de mejora para poder afrontar los JJ.OO. en el 2024 con posibilidad de medalla, viendo los parciales del mundial y del test event».

Recientemente, el CN Sa Ràpita celebró una recepción para homenajear a Baltasar tras la reciente obtención de plaza de país para España en los JJ.OO. en clase IQ Foil. El regatista, de 19 años, fue recibido por una multitud de personas, entre familiares, autoridades, representantes de la Federación Balear de Vela, amigos, miembros de la junta directiva del club, miembros del equipo de regatas, periodistas y curiosos que se fueron agolpando para escuchar las palabras de agradecimiento que el propio regatista regaló a los asistentes.

Al convertirse en el primer regatista del CNR en ser seleccionado para competir en unos Juegos Olímpicos, Nacho Baltasar suma un nuevo hito a su nutrido palmarés, que incluye los títulos de campeón de la Copa de España de IQ Foil sub-19, campeón de España de IQ Foil sub-19 y campeón del mundo de RS:X. Previamente, ya había obtenido sonados triunfos en otras clases, como haberse proclamado ganador absoluto y oro en Optimist en el 54º Gran Día de la Vela celebrado en el CNA, en 2017.

«Estoy deseando volver a subirme a una tabla»

«El CNR me ha educado desde los 5 años. Aquí he forjado las mejores amistades a fuerza de temporales, días duros y fuertes oleajes. Toda mi familia forma parte del pequeño pueblo de Sa Ràpita, (Campos)», ha destacado Nacho Baltasar, quien ha querido agradecer especialmente a su entrenador, Marcos Fernández. «Hemos convivido muchísimo en los últimos meses y es la persona que más profundamente me ha conocido en menos tiempo. No solo ha estado conmigo apoyándome decisivamente en el agua, sino que también ha aprendido a conocer y manejar mis emociones al milímetro, y eso es lo que al final marca la diferencia», asegura.

En este punto, también ha querido destacar la labor de su psicólogo deportivo, José Antonio Montero. «Gracias a él, he podido estar psicológicamente al 100% en cada regata, lo que me ha permitido mantener el nivel a lo largo de los días», señala. Por otro lado, ha agradecido a la RFEV y ha incidido en la labor de «todas las personas que hay detrás de mí y de cada regata: fisioterapeutas, comités, preparadores,... Todos han trabajado muy duro para llegar hasta aquí», ha remachado. «Desde que me dieron la noticia he sentido todo tipo de emociones. Llevo tres semanas de vacaciones y nunca pensé que llegaría a decir esto, pero se me están haciendo largas. Estoy deseando volver a subirme a una tabla, generar esa adrenalina, entrenar a tope y darlo todo», concluye.