El mallorquín Sete Benavides anuncia su retirada

El piragüista mallorquín Alfonso 'Sete' Benavides, bronce olímpico en Londres 2012 y múltiple medallista en Europeos y Mundiales, ha decidido anunciar su retirada del deporte profesional tras una carrera repleta de éxitos, según confirmó este lunes la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP).

"Después de 20 años he tomado la decisión de poner punto y final a mi carrera deportiva. Se cierra una etapa muy bonita y abro otra en la que seguiré ligado al piragüismo, que es el deporte que me lo ha dado todo. Hoy es un buen día pues para acordarme y agradecer a toda la gente que me ha apoyado durante todos estos años", recalcó en un vídeo Benavides, que continuará su carrera formando piragüistas en el club de su vida, el Real Club Náutico del Port de Pollença.

El palista balear, de 33 años, deja el piragüismo tras conquistar 26 medallas internacionales, destacando su bronce olímpico en Londres 2012 en C-1 200 metros, una medalla que no pudo recibir el día de la competición, ya que acabó cuarto y luego se desveló el dopaje del Jevgenij Shuklin, segundo en la final, que le permitió rellenar el único hueco que faltaba en su palmarés. En los Juegos de Rio en 2016 finalizó en cuarto lugar, obteniendo un diploma olímpico.

«Me quitaron el momento de vivir la gloria en Londres, que habría llegado en mis inicios como deportista. Ahora no sé lo que es subir a un podio olímpico pero al menos se ha hecho justicia porque los tramposos no tienen cabida en el deporte», confesó tras confirmar el COI la sanción para el lituano.

Además, Benavides conquistó cinco medallas en Campeonatos de Europa - plata en Belgrado (2011), Zagreb (2012), y Brandeburgo (2014) en C1 200 y en Múnich (2022) en C2 200, además de un bronce en Racice (2015). En los Mundiales, obtuvo tres bronces en C1 200 - Szeged (2011), Duisburgo (2013) y Moscú (2014)-, además de otro en C-2 500 junto a Antoni Segura en Hungría en 2019. En los Juegos Europeos de 2019, celebrados en Minsk, también quedó en tercer lugar en C1 200.

Este martes, a partir de las 12.00 horas, se celebrará un acto de despedida en la sede del club mallorquín en la que Sete Benavides ofrecerá una rueda de prensa para despedirse públicamente del deporte de alto nivel.

Estará acompañado por quien fue su descubridor y ha sido su entrenador desde sus inicios, Kiko Martín, quien actualmente ejerce como responsable de la sección de piragüismo del club y técnico nacional de canoa de la Real Federación Española de Piragüismo.