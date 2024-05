Muere a los 36 años el compositor formado en Mallorca Álvaro López Sánchez

El compositor Álvaro López Sánchez ha fallecido a los 36 años en un accidente de tráfico. El músico de Albacete tenía una gran vinculación con Mallorca, ya que se formó en el Conservatori Superior de les Illes Balears, donde obtuvo los títulos superiores de Viola (con el profesor Enrique Santiago) y de Composición (con los profesores José Vicente Asensi, Josep Prohens, Carme Fernández, Teresa Catalán y Alberto Bernal). Recibió el Premio Final de Carrera en esta última especialidad.

El violista y compositor inició los estudios profesionales de música en el conservatorio de su ciudad, con los profesores Ignacio Sánchez (Fundamentos de composición) y Jimena Villegas (Viola).

Fue master of Arts por la Zürcher Hochschule der Künste (Suiza), cursando los itinerarios de Viola (Christoph Schiller), Violín Jazz (Rainer Hagmann) y Música Electrónica en Vivo (Domenico Ferrari). Realizó estos estudios con una beca de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2011), además de Master de Formación de Profesorado por la Universidad de Valencia (2012).

Fue becario del Programa Fulbright para cursar el master Scoring for Film and Multimedia en la New York University (2017), con carta de recomendación del presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Antonio Resines. En Nueva York fueron sus profesores Paul Chihara (composición) y Sergi Casanelles (orquestación contemporánea).

Como instrumentista

Colaboró con orquestas como la Orquestra Simfònica de Balears, Berliner Symphoniker y Tonhalle-Orchester de Zürich, y fue dirigido por Enrique García Asensio, Jesús López Cobos, Salvador Brotons, Salvador Mas, Emilio Moreno, Juan Luis Martínez, Philippe Bender, Marc Kissoczy, Williand Blank, y David Zinman, entre otros. Realizó cursos con profesores como Alan Kovacs, Natasha Nikiforova, Sviatoslav Belonogov, Sonia Krasnova y Ashan Pillai.

Recibió los premios Ciutat de Sóller (Mallorca) y Andrés Segovia (Santiago de Compostela).

Hasta ahora era viola solista en la Orquesta Sinfónica de Albacete, y primer refuerzo de las orquestas Sinfónica de Bilbao y Radio Televisión de Eslovenia. Continúa estudiando repertorio orquestal con Sergio Sáez. También era catedrático numerario de Composición (Composición, Orquestación, Contrapunto, Fuga, Análisis y Audiovisuales) en el Conservatorio Superior de Murcia.

Como compositor

En el ámbito la música para audiovisuales, compuso la banda sonora original (BSO) del cortometraje INU y la BSO alternativa del cortometraje Dernière Nuit; colaboró con Carlos Jean en la BSO del largometraje Combustión, de Daniel Calparsoro; compuso Vassa (material promocional para Pranava Studio, Long Island, New York) y la mezcla de audio Mother and Daughter. Fue ayudante musical del programa televisivo «El hormiguero», de Atresmedia.

Su formación en el ámbito de la música para audiovisuales incluye cursos con John Williams, Hans Zimmer, Suzanne Peric (editora musical de El Señor de los Anillos y El silencio de los corderos), Pete Nashel (Marco Polo, Lie to me), Sean Callery (Homeland, 24, Jessica Jones), Mac Quayle (Mr. Robot, American Horror Story, A Belfast Story), Eduardo Armenteros y José Miguel Martínez («XIII Taller de Sonido y Música para Cine» de la Fundación SGAE), Michel Dion, Xavier Capellas; además de los directores de cine José Luis Cuerda, Daniel Monzón, David Trueba, Juan José Campanella y Álvaro Fernández-Longoria, así como el productor Enrique González Macho (presiente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas 2011-2015). Asistió a seminarios con Luis Velo (director general de Movistar TV) y José Ignacio Wert (Ministro de Educación 2011-2015).

En el ámbito de la música de concierto estrenó obras como Catarsis para piano, coro y recitante; Contracuento, para arpa (Cristina Badía); Mar, Tierra y Aire para cuarteto de cuerda (Cuarteto Ad-libitum); Insomnio, para actriz, vídeo y electrónica (Cristina Francioli), y Rapsodia núm. 1 para viola y orquesta (estrenada por el compositor).