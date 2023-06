«Aún no me creo el ascenso a Primera División»

Árbitro de Primera División. ¿Ya se lo cree?

Todavía no, necesito un par de horas más. Estoy en una vorágine de llamadas y felicitaciones y tengo que pararme a pensar en todo esto.

¿Cómo se lo dijeron?

El lunes por la mañana, a eso de las 12:30. Me llamó el presidente del Comité Luis Medina Cantalejo para darme la noticia.

¿Ya lo ha celebrado?

No he tenido tiempo. Imagino que este fin de semana lo haré con mi familia, amigos y sobre todo mi mujer, que es la que al final más lo sufre y la que más se merece esta celebración.

Si lo del año pasado «fue un shock», no sé qué puede pensar ahora.

Es extraño, pero no solo me ha pasado a mí. Yo toda la vida he escuchado que en el mundo arbitral el shock fuerte del ascenso es al subir de Segunda B (ahora Primera RFEF) a Segunda. De Segunda a Primera te hace mucha ilusión, pero siendo sincero el año pasado fue más sorpresivo.

Estar solo un año en Segunda y ascender no es lo habitual. Iturralde González fue el último en hacerlo en la 95/96.

(Se ríe) Desconocía ese dato, no lo sabía.