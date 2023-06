La mallorquina Mavi García (LIV Racing TeqFind) conquistó este sábado en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial su quinto título de campeona de España de ciclismo en ruta -cuarto consecutivo-, tras concluir primera un exigente recorrido de 122 kilómetros y dos mil metros de desnivel positivo acumulado en el que invirtió 3:16:16 . La ciclista de 39 años se mostraba "muy contenta" al término de la carrera y reconocía que "necesitaba" un triunfo así de cara a los próximos retos que tiene en mente: "Creo que nunca dejo de trabajar y al final los resultados llegan, aunque es verdad que a veces no basta con estar fuertes. En este tipo de carreras todo tiene que salir bien. Los últimos años estas carreras han sido bastante duras para mí porque me ha tocado correr sola y sin equipo y quieras o no eso se nota, pero estoy muy contenta porque lo necesitaba".

Mavi García, que en la jornada de ayer se proclamó subcampeona de la contrarreloj individual, demostró su favoritismo en la ruta con una carrera que tuvo controlada desde el principio. Primero formando parte del pelotón hasta que quedaron setenta kilómetros, momento en el que se escapó junto a otras tres ciclistas, y después con una escapada en solitario a menos de treinta que la hizo llegar a meta sin oposición.

"Los primeros ataques que he hecho sí que han sido un poco para seleccionar y el que he hecho a falta de 30 kilómetros sí que era ya para intentar irme, pero siempre sin quedarme sin fuerzas, no quería morirme, porque si me cogían ellas desde atrás, confiaba también en el final, que también era para arriba y era un buen momento de intentar la escapada. He visto que podía mantener la distancia así que he seguido adelante y las cosas han salido bien", describía la ciclista palmesana en rueda de prensa.

Con este título, Mavi García amplía un palmarés que en ruta ya incluía otros cuatro campeonatos de España en 2016, 2020, 2021 y 2022. La segunda en la meta fue Sara Martín (Movistar), que se proclamó subcampeona y llegó a 50 segundos de la mallorquina, mientras que el tercer cajón del podio fue para Mireia Benito (AG Insurance - Soudal Quick-Step), que ayer ganó la contrarreloj individual y que se quedó a un segundo de Martín.

"Al final esto no es ganar o no ganar. Yo pensaba que estaba preparando muy bien el Giro y el Tour y en estas circunstancias lo que quieres es encontrar buenas sensaciones y lograr los números que crees que tienes que hacer. Es verdad que ayer me quedé un poco con la duda de si estaré o no estaré bien, pero hoy las sensaciones han sido las que tenían que ser, los vatios también y lo único que pasa es que a veces no es el día y ya está", añadió Mavi.

Las participantes recorrieron un trazado de 122,6 kilómetros con salida y llegada en San Lorenzo de El Escorial y que atravesó también los municipios de Valdemorillo, Navalagamella, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Zarzalejo y Peralejo. Durante el recorrido subieron el Alto de la Cruz Verde, que se coronó a unos 35 kilómetros de meta con un 4,5% de pendiente media, con dos kilómetros por encima del seis por ciento, y el Bosque de la Herrería, una zona protegida por Patrimonio Nacional, que llevó a las corredoras hacia La Lonja del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, sede de la meta.

En la categoría sub-23 la victoria fue para Eneritz Vadillo, seguida de Idoia Eraso y Susana Pérez, tercera.