La ciclista mallorquina Mavi García (Liv Racing TeqFind) se quedó a tan solo un segundo de revalidar su título de campeona de España de Contrarreloj en la crono celebrada esta mañana sobre un exigente trazado de 32 kilómetros con salida y llegada en la localidad madrileña de Sevilla la Nueva. La catalana Mireia Benito (AG Insurance-Soudal-Quick Step) se ha impuesta a la mallorquina en una prueba de los nacionales en la que marcó un tiempo de 43 minutos y 20 segundos, aventajando en tan sólo un segundo a la defensora del título, y en 30 segundos a la valenciana Sandra Alonso (Ceratizit-WNT Pro Cycling), plata y bronce respectivamente.

Mavi García partía como gran favorita para sumar su quinto título nacional en contrarreloj y, de paso, buscar un nuevo doblete con la ruta como había hecho en los tres últimos Campeonatos de España. La balear, que registró 43 minutos y 21 segundos en meta, se quedó a 1 segundo de los 43 minutos y 20 segundos que marcó Mireia Benito, que sorprendió siendo la más rápida en un recorrido de 32 kilómetros con un perfil muy llano en su primera mitad y más exigente picando hacía arriba en la segunda.

"Ganar un campeonato de España siempre es importante, pero también es importante saber cuáles son las sensaciones y cómo me enfrento a lo que viene, que es lo que siempre preparo, el Giro y el Tour. El rendimiento no ha sido realmente el que esperaba pero a veces salen bien las cosas y otras no salen tan bien. Confío en que estoy en buena forma porque estoy entrenando muy bien, casi mejor que nunca, así que esto es cuestión de seguir y no dejarlo", resaltó la mallorquina tras la crono.

"Creo que el rendimiento está. Creo que me he pasado un poquito en la primera parte y la crono se hacía muy dura en la segunda. Pegaba el aire y era cuestión de regular bien. Quizás me he venido un poco arriba y luego me ha pasado factura. Quizás también ese segundo... En el que me he ido detrás de la moto cuando estaba llegando a meta y he tenido que frenar... Pero son cosas que pasan y hay que asumirlo", reconocía la palmesana sobre la carrera..

El podio lo completó en la tercera posición Sandra Alonso, recuperada de la fractura de clavícula que sufrió hace dos meses en la París-Roubaix y que llegó a este campeonato tras ser tercera en una etapa del Internationale Lotto Thuringen Ladies Tour.

Mañana se disputa la carrera élite-sub23 femenina en ruta, donde Mavi intentará obtener su quinto título de campeona de España.

San Lorenzo de El Escorial acogerá la salida y llegada de una carrera que constará de 122,6 km. y que, con sus 2.000 metros de desnivel positivo acumulado, se espera que ofrezca una bonita pelea entre las mejores escaladoras del panorama nacional, con Mavi García como gran favorita tras sus últimas exhibiciones en los nacionales y su gran temporada hasta el momento ante las mejores ciclistas del planeta. "Yo voy a darlo todo, si salen bien, bien y si no, también., Vamos a estar ahí para pelear siempre", indicaba Mavi sobre la preuaba de mañana.

Las ciclistas realizarán una primera vuelta que las llevará, tras pasar por Valdemorillo, Navalagamella, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Zarzalejo y Peralejo, a pasar por meta y encarar acto seguido la decisiva subida al Alto de la Cruz Verde, que se coronará a unos 35 kilómetros de meta.

La conocida subida madrileña, de 5,6 km. de longitud al 4,5% de pendiente media, con dos kilómetros por encima del seis por ciento, definirá a buen seguro el grupo de candidatas al podio final. El último escollo que deberán salvar las ciclistas será el Bosque de la Herrería, una zona protegida por Patrimonio Nacional, que llevará a las corredoras hacia La Lonja del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde se instalará la línea de meta; un marco incomparable para coronar a las nuevas campeonas de España élite y sub23.

Como candidatas a vestir el maillot de campeona de España que guarda de forma consecutiva Mavi García desde 2020 se encuentran, entre otras, las dos ciclistas que ya coparon el podio el año pasado junto a la balear: Sandra Alonso (Ceratizit-WNT Pro Cycling) y Yurani Blanco (Laboral Kutxa). El bloque del Movistar Team volverá a ser uno de los más fuertes de la carrera, con Sara Martín (4ª en 2022) y Sheyla Gutiérrez como las dos mujeres a tener en cuenta en un trazado de este tipo.

Otro de los equipos más potentes de la cita será el Laboral Kutxa, que cuenta entre sus filas con Usua Ostolaza (Laboral Kutxa), ganadora de dos pruebas de Copa de España, y Marta Romeu, vencedora de etapa en la Vuelta a Andalucía, además de la ya mencionada Yurani Blanco. Mireia Benito (AG Insurance - Soudal Quick-Step), quinta en 2022, o Irene Méndez (Bizkaia-Durango) pueden ser otras de las ciclistas a tener en cuenta.

Entre las sub23, Idoia Eraso (Laboral Kutxa), que llega en gran forma tras conquistar la última cita de Copa de España Cofidis, tratará de defender el maillot cosechado el pasado año en Palma de Mallorca. Junto a la navarra, se distingue como principal candidata la flamante campeona del circuito nacional de féminas en carretera, la cántabra Lucía Ruiz (Eneicat), que en su primer año en la categoría ya ha confirmado todo lo que apuntaba como junior y junto a su hermana Laura Ruiz será una rival a tener muy en cuenta por su punta de velocidad sobre todo en caso de producirse una llegada en grupo. Susana Pérez (Río Miera-Cantabria deporte) y Eneritz Vadillo (Laboral Kutxa) se antojan como otras dos ciclistas a seguir entre las menores de 23 años.