Antonio Vadillo es el hombre más feliz del mundo. El técnico del Palma Futsal, brillante campeón de la UEFA Futsal Champions League tras vencer en la final al Sporting en los penaltis, ya adelantó en la rueda de prensa celebrada en el Velòdrom Illes Balears que dormiría con el trofeo.

"Hoy mi mujer dormirá en el sofá", se atrevió a bromear. Y cumplió con su palabra. El jerezano compartió un vídeo a altas horas de la madrugada en la que estaba en su cama acompañado de una copa que ya es historia del deporte mallorquín. "Son las 5 de la mañana y ya me he duchado y estoy tranquilito con ella aquí", empezó el vídeo antes de besarla.

"Para toda la familia del Palma Futsal, a toda la afición que siempre nos ha apoyado y que ha estado con nosotros, porque en las decepciones también nos han ayudado, a seguir hacia adelante. Y gracias a todo el club y a los jugadores, que ya la tenemos aquí. Esta noche se queda aquí conmigo en Palma. Muchas gracias a nuestra afición por el apoyo este fin de semana, indudablemente sin vosotros no hubiera sido posible salir adelante porque hemos competido contra dos clubes que son transatlánticos, pero el esfuerzo ha valido la pena. Han hecho los jugadores un esfuerzo increíble, como jabatos, y también quiero agradecer al club la realización de la Final Four. Quizá no somos conscientes, pero hemos escrito con letras de oro en el deporte balear y español", reflexionó visiblemente agotado y extasiado por la alegría tras una jornada inolvidable.

"Voy a dormir un poco que la 'chica' tiene sueño, que la han mareado mucho dando vueltas por Mallorca y con tanta foto", finalizó en tono jocoso. La noche había sido muy larga después de conquistar el trofeo. Tras la fiesta en el Velòdrom, los trabajadores y patrocinadores del Palma acudieron al Brass Club de Palma, donde siguieron los festejos de una noche para el recuerdo.