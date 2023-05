Emocionado, casi sin poder contener la emoción, José Tirado ha querido dedicar el título de Champions League que ha conseguido el Mallorca Palma Futsal al alma mater del club, Miquel Jaume. El director general del club palmesano se ha acordado del ya fallecido fundador y presidente de la entidad tras el partido. "Me quedo con que Miquel Jaume puede irse en paz ya. Necesitábamos hacer algo así. Lo merecíamos. Puede estar tranquilo y sentirse orgulloso de todo lo que hemos hecho", ha destacado.

"Todo esto lo ha empezado él, lo ha guiado él, ha sido el que ha creado este ADN y la sangre que llevamos todos es de él. Es una creación suya. El que más se lo merece de todos es él. No puedo decir nada porque estoy emocionado", ha añadido.

Tras un emocionante partido que se ha decidido en la tanda de penaltis ante el Sporting de Portugal, Tirado ha reconocido que es un sueño para todos el título conseguido: " Imposible de los imposibles. No tengo palabras. Es increíble. Es un sueño con todo lo que hemos pasado en el Palma. Es brutal. No consigo ni ser feliz porque no me lo creo".

El máxima dirigente del Palma Futsal ha bromeado con que al Palma Futsal sele da mejor los torneos internaciones que los locales. "Los torneos locales no nos iban muy bien y teníamos que ir a competir por estas cosas. Felices porque vamos a competir de nuevo el año que viene", ha concluido.