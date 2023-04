Palma Futsal: Mucho más que una rajada de José Tirado

En el vestuario del Palma Futsal han sentado mal las duras críticas que vertió el director deportivo, José Tirado, tras la dolorosa eliminación frente al Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey disputada en Antequera (1-5). El calvianer se mostró especialmente dolido por las formas, más allá del resultado. «Hay jugadores que en la liga regular tienen un gran nivel pero cuando llegan partidos importantes de verdad parecen otros, no tengo explicación. Ni hemos competido ni nada. Esto puede pasar, pero cuando es la vez 173 me frustra, es que me arrepiento de haber venido. Esto no era un partido de solteros contra casados, era de competir al máximo nivel», dijo entre otras muchas cosas en la zona mixta del Fernando Argüelles de la localidad malagueña.

Estas palabras, pronunciadas en caliente ante los enviados especiales de los medios mallorquines minutos después del KO, no tardaron en llegar al Hotel Antequera Hills, donde estaban concentrados. Un sector de la plantilla las consideró exageradas e incluso calificaron como injusta alguna de sus expresiones, a pesar de que son conscientes de que no dieron la talla en la pista. Esto provocó que durante la noche se produjeran numerosas conversaciones cruzadas entre los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Tirado siempre ha elogiado en público al grupo, que tiene al equipo en la segunda posición en la Liga y en la ‘Final Four’ de la Champions, pero lamenta que no suba el nivel en los torneos cortos. «Esto es la misma historia de siempre», pronunció resignado ante los periodistas y repitió después en privado. Para no caldear todavía más un ambiente enrarecido, ningún jugador atendió a los medios este domingo, a pesar de que estaba previsto, y tampoco lo hará este lunes. Prefirieron no tirar más gasolina al fuego y solucionar el conflicto en clave interna cuando queda solo un mes para la cita más importante en los veinticinco años de la entidad, la ‘Final Four’ de la Liga de Campeones en el Velòdrom Illes Balears. El regreso a la isla desde el aeropuerto de Granada fue en silencio, más que en otras ocasiones. No estaban para bromas. 🗣️ José Tirado



