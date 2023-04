Antonio Vadillo ha evidenciado su malestar por la eliminación del Palma Futsal en las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona (1-5). “Hoy hay que mirar mucho el ombligo porque no hemos estado nada bien, es un día para hacer mucha autocrítica, yo el primero porque no debo estar en la grada y seguir”, ha afirmado el técnico de los verde pistacho.

El jerezano cree que en Antequera han estado lejos de dar la talla: “Es que no hemos competido a nuestro nivel, es lo que más me fastidia, es lo que más me jode. Esto nos tiene que servir de experiencia, tenemos que elevar nuestro nivel competitivo para lo que viene. Ha sido nuestro peor partido, no hemos estado a la altura, hemos estado muy lejos de ser nosotros mismos, nos hemos cargado de faltas innecesarias y no hemos sabido sufrir. Ya nos tocará analizar y corregir”.

El preparador ha huido de las excusas para explicar el resultado. “Hay que felicitar al Barcelona, han sido muy superiores a nosotros. Hemos estado muy lejos del balón en la primera parte, con muy poca posesión, solo en algunas acciones con Luan. Nos hemos cargados de muchas faltas innecesarias y como no hemos competido a nuestro nivel, contra el Barça estas cosas te marcan la diferencia en el marcador”, ha dicho en primera instancia. “Es que hay poca lectura que hacer. No hemos estado fluidos, tanto con balón como sin y hemos cometidos errores innecesarios, dando muchas facilidades y por eso el Barça te destroza”, ha subrayado.

El andaluz, que ha agradecido “el apoyo de la afición” que se ha desplazado a Antequera, se ha felicitado porque a partir del próximo encuentro ya podrá regresar al banquillo tras estar sancionado cuatro partidos por sus declaraciones tras la Copa de España. “Por fin ha terminado este calvario, ha estado totalmente desproporcionado”, ha comentado.