Demasiado Barcelona para el Palma Futsal. Los mallorquines se despiden en las semifinales de la Copa del Rey después de haber perdido por 1-5 en un encuentro en el que han sido claramente inferiores. No se puede decir de otra manera. Por algo los catalanes son denominados el mejor equipo del mundo, con un Ferrao demoledor. Eso sí, lo cierto es que los de Antonio Vadillo, que llegaban a este encuentro en un gran estado de forma, tampoco han brillado como en otras ocasiones. Espesos en ataque, la apisonadora del conjunto dirigido por Jesús Velasco ha sido imparable en el coqueto Pabellón Fernando Argüelles de Antequera. Una pena para los cerca de doscientos hinchas que se han desplazado desde la isla para respaldar a los suyos y que tenían la ilusión de jugar este domingo la final ante el Jimbee Cartagena, que en la otra eliminatoria ha apeado al Peñíscola en los penaltis (5-4). Todavía queda mucho por delante, con la ‘Final Four’ de la Champions entre ceja y ceja, más allá de la lucha por el título de Liga, pero la decepción entre los verde pistacho por haberse quedado a un paso de otra final es indudable. Están para más, pero sigue sin llegar este soñado título.

El problema de jugar contra el Barcelona es que los errores se pagan muy caros. No es ningún tópico. Los de Ciutat han demostrado mucha concentración en la primera parte, han defendido con orden, pero se ha ido al descanso 0-2 en el electrónico. Y todo por culpa de dos zarpazos de Ortiz y Catela facilitados por fallos evitables. Pero mejor ir por partes. Los catalanes han estado mucho más entonados en los primeros minutos, con una intensidad alta, pero el Palma Futsal se sostenía con un fabuloso Barrón. El meta, muy inspirado, ha realizado paradas de todos los colores. Ha frustrado a Ferrao, Lozano y Catela, pero ha estado especialmente brillante en un chut de Dyego que se colaba en la escuadra hasta que apareció la manopla del cordobés, que también ha tapado el posterior remate de André Coelho.

A los isleños les costaba salir, estaban demasiado atrás, pero el panorama podría haber cambiado si el disparo de Mancuso no se hubiera encontrado a un formidable Dídac. La entrada de Luan Müller para tratar de cambiar la dinámica ha funcionado por momentos y los verde pistacho han llegado a mostrar los dientes con tiros de Marlon y Mancuso. Hasta que en el minuto quince ha sucedido algo imperdonable. En una falta a favor muy mal ejecutada, Rivillos ha perdido la pelota ante Ortiz, que en el mano a mano ha batido al portero internacional por Armenia. Una lástima porque tiraba por tierra el plan de Vadillo, que seguía el encuentro desde la tribuna de prensa por culpa de su inexplicable sanción de cuatro partidos. El Palma ha intentado reaccionar, pero no estaba fino con el balón ante un Barcelona bien colocado. Tayebi, con un chut cruzado, Cléber y Rivillos han probado fortuna, pero no había manera. Y cuando parecía que se iban a ir al descanso con el 0-1 en el electrónico, Catela se ha metido hasta la cocina de su casa, con la colaboración de la pasividad defensiva de los baleares, para soltar un zurdazo imparable para Luan. Solo quedaban 34 segundos para el final, todo un mazazo.

La reanudación ha sido otra historia, con un Palma con las ideas mucho más claras. Y se ha notado con una llegada de Chaguinha, que solo ha sido frenado con una zancadilla de Antonio. Penalti claro, aunque los colegiados lo han revisado tras la petición del VIR por el Barcelona. Tayebi no ha perdonado y ha instalado un ilusionante 1-2. Quedaban diecinueve minutos por delante y el margen era enorme. El Palma Futsal ha seguido con el pie apretado en el acelerador, con un adversario que buscaba sorprender a la contra. Cainan y Rivillos lo han intentado primero, incluso Eloy Rojas, pero Dídac ha estado en su sitio. Tomaz, uno de los mejores de los suyos, ha soltado un obús que si lo hubiera tocado alguno de sus compañeros se hubiera metido en la portería.

Era el momento de empatar, pero la realidad es que ha llegado la sexta falta de los mallorquines y se ha empezado a firmar la sentencia. Ferrao no ha fallado desde los once metros y el 1-3 ha sido un jarro de agua fría enorme cuando quedaban 10:46 para el final. Ese tanto ha hecho mucho daño porque la cuesta ya estaba muy empinada. Pero había que intentarlo, aunque fuera por orgullo. El portero-jugador ha servido para encajonar al Barcelona. Rivillos casi sorprende con un buen chut que ha repelido Dídac, pero la realidad es que los azulgranas han estado muy cómodos. Ya con el encuentro decidido, Ferrao y Pito han elevado la distancia en el marcador de un día para olvidar (1-5).