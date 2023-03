Antonio Vadillo no podrá dirigir desde el banquillo al Palma Futsal los próximos cuatro partidos. El técnico ha sido castigado por el Comité Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol con cuatro encuentros de sanción por las declaraciones posteriores al duelo de los cuartos de final de la Copa de España en las que habló de los errores arbitrales. Los mallorquines cayeron ante el Jaén Paraíso Interior en la tanda de penaltis tras empatar a uno durante los cuarenta minutos. "Los árbitros han pitado antes el final del partido. Es acojonante. Cuatro árbitros, la mesa y pitan el final del partido cuando quedaba un penalti por lanzar. ¿Cuántas veces habéis visto que se pite el final de una tanda antes de tiempo? Faltaba un penalti por tirar y han pitado el final, tenían ganas de acabar", manifestó Vadillo muy molesto en la sala de prensa del Palacio de los Deportes de Granada el pasado 10 de febrero.

El jerezano también fue muy crítico con la segunda amarilla que recibió Tayebi que provocó su expulsión y jugar en inferioridad durante dos minutos, justo cuando empataron los andaluces (1-1). "Esa jugada no sale en Teledeporte, pero nosotros sí la tenemos grabada con nuestra cámara. No existe la segunda amarilla, pero no podemos hacer nada. Taborda se tira para provocar y los árbitros han picado el anzuelo. Tayebi debería haber sido un poquito más listo también... entiendo que el ambiente influye y estas cosas", lamentó entonces. Pues estas palabras, llenas de frustración, provocaron que el Juez Disciplinario abriera un expediente disciplinario que derivó en una sanción de cuatro partidos.

🚨 Antonio Vadillo, sancionado con 𝟒 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨𝐬 por sus declaraciones en la Copa de España



❌ El club recurrió la sanción sin éxito



😡 Se perderá los siguientes tres partidos de Liga y la semifinal de la Copa del Rey#MallorcaPalmaFutsal#SOMMallorca#SOMPalma pic.twitter.com/IghVgmSEz2 — Mallorca Palma Futsal (@PalmaFutsal) 14 de marzo de 2023

El Palma Futsal la recurrió, pero el recurso fue desestimado por lo que la sanción ya es firme y Vadillo no podrá dirigir al equipo el próximo sábado en Valdepeñas, la semana que viene frente al Real Betis y al Noia y se perderá la semifinal de la Final Four de la Copa del Rey contra el Barça, es decir, la sanción afecta a los tres próximos partidos de la Primera División y a la semifinal de la Copa del Rey. En el caso de que el Mallorca Palma Futsal consiga ganar al Barça y clasificarse para la final, el técnico podría sentarse en el banquillo ya que habrá cumplido la sanción. Tanto al club como al entrenador no le queda otra que acatar la sanción una vez agotadas las vías para recurrir la misma al considerarla desproporcionada y excesiva.