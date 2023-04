José Tirado no está para bromas. El director general del Palma Futsal no se ha mordido la lengua tras la dura derrota ante el Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey (1-5). “Hay jugadores que en la liga regular tienen un gran nivel pero cuando llegan partidos importantes de verdad parecen otros, no tengo explicación”, ha explicado en la zona mixta del Pabellón Fernando Argüelles de Antequera.

El calvianer ha afirmado que no estaba “enfadado, pero sí frustrado” porque “es la misma historia de siempre”. “Trabajamos para tener un ADN, un equipo que compita y hoy ni hemos competido ni nada. Esto puede pasar, pero cuando es la vez 173 me frustra, es que me arrepiento de haber venido”, se ha atrevido a asegurar antes de ir más allá en su argumentación. “Asumo mi responsabilidad porque no soy capaz de hacer un equipo competitivo para este tipo de competiciones. Tengo jugadores que en otros equipos son super competitivos, pero después juegan aquí en semifinales y finales y… ‘pluf’. Sabemos que es muy difícil ganar, el Barcelona ha hecho el partido que tenía que hacer, pero hay que competir. Y competir no es correr, es manejar todas las situaciones. Hoy en la primera parte en el minuto uno teníamos tres faltas y en la segunda en un minuto y medio ya teníamos cuatro, todas evitables, y así es muy difícil. O tener una falta al borde del área a favor recibir un gol en contra. Esto no era un partido de solteros contra casados, era de competir al máximo nivel. Contra el Jaén -en la Copa de España- me quedé con la sensación de ‘sí, pero no’, pero es que lo de ahora más”, se ha explayado ante los periodistas desplazados a la localidad malagueña.

Tirado cree que los jugadores deberían haber rendido a un nivel mucho más alto: “A nosotros ya no nos basta con pelear y correr, hay que sentirse orgullosos de lo que haces y dar el máximo y hoy lo no hemos dado, ni el 50 por ciento. Supongo que ellos no se irán felices y el cuerpo técnico tampoco. Todos trabajamos todos para llegar a días como estos y es cuando hay que dar un paso adelante”.

El dirigente ha lamentado haberse quedado a las puertas de otra final e incluso se ha acordado de la eliminación en los cuartos de final de la pasada Copa de España en Granada frente al Jaén. “Se me han escapado veinte oportunidades en los últimos diez años. Esto es como en lo de los penaltis. Cuando fallas nueve tandas es que no es normal. Seguro que si me junto con los amigos ganaré una. Ya no creo en la mala suerte, si no somos capaces de tener esta personalidad en los días importantes… Habrá días que saldrá mal, pero seguro que alguno saldrá bien, pero es que esto es la misma historia de siempre. Me da igual la Liga regular, es aquí, es en la Copa de España, la Champions, los play-off o Copas del Rey donde hay que darle un paso adelante”, ha comentado. “Esto era una ‘Final Four’ y hay doscientas personas que se han gastado el dinero para venir aquí para animar al equipo, están los patrocinadores y los trabajadores del club montando una Champions para vivirlo en casa. Sé que el equipo trabaja, pero es que ya no sé qué tengo que hacer”, ha finalizado.