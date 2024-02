Día de cine en sa Pobla. Amaro Seoane Soler, de 16 años, alumno del IES Can Peu Blanc, rodará hoy, en una sola jornada, el cortometraje Laboris, uno de los ocho guiones ganadores en la categoría de centros no especializados en formación audiovisual de la segunda edición del concurso CIMA10, guiones para la igualdad.

Contra el sexismo en los relatos audiovisuales

Este certamen es una iniciativa de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales creada en 2006 con el fin de fomentar la presencia igualitaria y equilibrada de mujeres en el sector, y de Prime Video, cadena en la que podrá verse en una fecha por determinar la película de Amaro Seoane. El concurso que ha ganado estaba dirigido a estudiantes de entre 16 y 23 años, y su objetivo es el de promover la alfabetización audiovisual entre el alumnado joven desde una perspectiva de género e igualdad feminista, basándose en el decálogo de buenas prácticas para combatir el sexismo en los relatos audiovisuales. El programa en su conjunto tiene el propósito de cambiar la perspectiva, ayudar a reflexionar sobre los estereotipos de género e incluir miradas diversas en los relatos audiovisuales desde las jóvenes y los jóvenes.

“Me presenté al concurso de CIMA10 con un guion escrito para la ocasión. Gané y aquí estoy, no hay más historia. El guion tenía que adherirse al decálogo de buenas prácticas para combatir el sexismo. Mi corto es una reflexión sobre el techo de cristal. No puedo decir más porque contaría el final”, comenta Seoane.

Cinta protagonizada por su madre

Laboris está protagonizado por la madre de Seoane, Maria Magdalena Soler Mora, y cuenta con las asistencias técnicas docentes en dirección de fotografía de Xiaomei Espiro y en sonido directo de Lucía Millán Bermejo. “También he contado con el asesoramiento de guion y mentoría de Marta Hierro Bravo, que sobre todo me ha ayudado en los temas que yo no conocía, relacionados con la producción y detalles del rodaje”, apunta el joven director. El elenco lo completan Jaume Venegas Cladera y Rafel Socías.

“Rodamos en mi casa, en mi instituto y en un descampado del polígono de Can Tro. Es mi primer rodaje con presupuesto y con equipo, un día que estoy viviendo con más ilusión que con nervios”, confiesa.

Pasión por el cine

Amaro Seoane lo tiene claro: “En el futuro me gustaría dedicarme profesionalmente al cine, aunque sé que será un camino duro. Cuando acabe mis estudios quiero centrarme en el cine pero aun estoy decidiendo los pasos a seguir. Tengo un par de opciones sobre la mesa”. Entre sus cineastas predilectos cita dos nombres, el de Yorgos Lanthimos, “me entusiasmó Canino”, apunta, y Jim Jarmusch, el director de cintas célebres como Dead Man, Extraños en el paraíso, Café y cigarrillos o Flores rotas, con quien comparte su pasión por la música.