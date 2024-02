Jommeli, merescut redescobriment

Niccolò Jommelli fou un compositor italià que va viure bona part del segle XVIII i que si és cert que en vida va gaudir d’una bona valoració com a autor d’òperes i obres religioses, amb el temps la seva música ha restat oblidada pels intèrprets. Injustament, hem d’afegir.

Avui horabaixa i a l’Auditori del Conservatori, a Palma, Studium Aureum ens dóna l’oportunitat de retrobar-nos amb aquest autor a través de la interpretació de la seva Missa pro defunctis, per a solistes vocals, cor i orquestra.

Jommeli va viure una època en la qual la música i l’art en general varen transitar entre el Barroc i el Classicisme. Així que podem dir que ell (i altres de la seva generació) no han tengut fàcil la difusió de les seves obres. Per una banda, les ombres de Bach i Haendel són tan allargades que eclipsen tots els altres de finals de Barroc; i per altra, Haydn i Mozart deixen fora de combat (és un dir) els altres músics clàssics. Viure entre aquests pilars no ha fet fàcil la programació de la música de Jommeli, que, per altra banda, és indubtablement bella. Tal com afirma Carles Ponsetí, qui avui dirigirà la sessió que comentam: «Aquesta transició entre dues èpoques va tenir unes premisses molt clares: la simplificació de les línies melòdiques, la simetria com a element estructural, la desacceleració dels ritmes harmònics (la velocitat dels canvis de l’harmonia) i, per damunt de tot, la bellesa».

I pel que fa a l’obra que avui es presenta a Palma, Ponsetí afegeix que «està plena de pau i transmet una atmosfera positiva i per tant, tenim una magnífica oportunitat per gaudir de la transició del barroc al classicisme, mitjançant la recuperació d’una obra plena de reptes interpretatius».

El concert (que també inclourà una partitura instrumental de Baldassare Galuppi) començarà a les 20.30 hores, tot i que, mitja hora abans, Mercè Pons oferirà, en el mateix espai, una explicació de l’obra.