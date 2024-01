Amparo Sard presenta su última obra en Fitur tras abrir estudio en Nueva York

«Parece como si no consiguiéramos salir de un bucle entre el análisis y la reestructuración de lo que vemos. Cuando crees comprender, todo vuelve a cambiar», comenta Amparo Sard en referencia a Paisaje sensible, obra virtual táctil que se exhibe en Fitur 2024. La artista arranca así un año artístico cargado de proyectos, que la llevarán en los próximos días a Bolonia y posteriormente de vuelta a Madrid, a ARCO, y que estará marcado por su estancia en Nueva York, donde en septiembre inauguró estudio.

Aterrizaje en Fitur

Según explica Sard, «con la ayuda de la tecnología 3D háptica y holográfica, que permite al espectador percibir a través del sentido táctil, he realizado en colaboración con el equipo técnico de ADEMA una investigación artística en la que he intentado plasmar la insensibilidad de la sociedad ante el bombardeo constante de información que vivimos hoy». Es la primera vez que en Fitur se puede ver este tipo de trabajo, donde el espectador puede contar con la sensación táctil en la experimentación artística de la obra. «Es importante que el arte y la innovación se hayan ganado un hueco en una feria tan importante como ésta para posicionar a las Bellas Artes y la cultura como elemento de valor turístico; y así poder ayudar a dar una mayor visibilidad tanto a artistas y como a las diferentes tendencias de arte contemporáneo», añade.

Sard y su visión del turismo

Fitur, que abrirá sus puertas hoy, será un altavoz para las buenas prácticas y el impulso de estrategias orientadas a fomentar un turismo respetuoso. Sobre este aspecto, Sard comenta que «los mallorquines ya no somos novatos en cuestiones de turismo, hemos aprendido y todos sabemos que hay que apostar por la calidad. Mallorca tiene arte, patrimonio y naturaleza; se trata de ser respetuosos con nuestras islas».

El próximo martes, en Bolonia

La próxima semana viajará a Bolonia, para participar en la Feria ‘Arte Fiera’. «Cuando encuentras a una galerista como Paola Verrengia con la que ya llevo colaborando más de 20 años suceden cosas de las que estoy muy orgullosa. Muchos de mis logros vienen de Italia: la individual en el museo de Arte Contemporáneo de Roma, haber trabajado con Achille Bonito Oliva, la Medalla de Oro del Gobierno Italiano... Estoy muy agradecida a nuestros vecinos».

ARCO, con Anita Beckers

ARCO es otra de las ferias en la que Sard ha volcado sus esfuerzos en los últimos meses. Estará presente con la Galería Anita Beckers, y allí exhibirá la instalación La inercia de los escombros, realizada en plástico reciclado «con una técnica que descubrimos con mi equipo en el estudio que hace el material más resistente». También mostrará una serie de pinturas.

Estudio en Nueva York

Desde el pasado mes de septiembre, Sard cuenta con estudio en la ciudad de los rascacielos, en Estados Unidos. «No es la primera vez que resido en Nueva York, cuando acabé la carrera en la Universidad de Barcelona me concedieron el premio Sa Nostra para estudiar el Master of Arts for Media Studies en la New School University. Por supuesto son diferentes etapas, pero Nueva York sigue siendo un punto de encuentro importante para crecer como artista. Mallorca es un paraíso, y como todos los paraísos hay que ir con cuidado para no aletargarse, pero sobre todo tiene mucho que ver con que tener estudio allí facilita el trabajo a las galerías de EE UU con las que trabajo, que la obra se produzca allí simplifica mucho los trámites».

En constante trabajo, entre la Universidad de Barcelona y Adema, y sumergida en la creación, Sard reconoce que «siempre he sido muy organizada, además divido el año poniendo más intensidad en las diferentes funciones. Por otro lado tengo que decir que en Adema tenemos un gran equipo de grandes profesionales que facilitan muchísimo la dirección. Ser el primer grado en Bellas Artes de Balears nos ha permitido poder elegir a profesores doctores y artistas de una gran calidad docente e investigadora».