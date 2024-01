Héctor Seoane, Premi Ciutat de Palma de Artes Escénicas: «Queremos visibilizar el TOC y el drama que es padecerlo»

«Me temblaba todo el cuerpo cuando el concejal de Cultura me dijo por teléfono que había ganado. No me lo esperaba en absoluto porque es mi debut en la dramaturgia», confiesa Héctor Seoane, autor y protagonista de Bad moon, la obra de teatro que este sábado fue premiada en los Ciutat de Palma con el Premi Margaluz de Artes Escénicas. «Tiene un significado especial por partida doble», reconoce en referencia al espaldarazo que ha recibido su primera pieza teatral.

El propósito al escribirla no era explicar qué es el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), «porque para eso ya están los profesionales», sino que quería «que sirva como visibilización de la enfermedad y el drama que es padecerla», afirma en plural sobre su intención y la del resto del equipo, la compañía teatral Migrants. Describe la obra como «un thriller debido a su ritmo elevado y exigente» tanto para el espectador, ya que debe estar «muy atento», como para él, el único actor. La puesta en escena «tiene como objetivo introducir al público en la mente de quien tiene el trastorno», explica. Uno de los aspectos de la obra que ha valorado el jurado es su componente social. Bad moon «muestra los conflictos que el TOC provoca en quien lo sufre y en su entorno cercano, además de cómo influye en su forma de relacionarse con la sociedad», en palabras de Seoane. Lo más importante para el dramaturgo es este enfoque de carácter más profundo, distinto del que por ahora prevalece, es decir, «una mirada superficial y cómica del trastorno, como los tics y cosas raras, entre comillas, que hacen los enfermos, que es con lo que se queda la sociedad en base a referencias televisivas o cinematográficas», destaca. Coproducción del Principal La obra galardonada con 6.000 euros fue mostrada por primera vez en el teatro Sa Societat, en Calvià, debido a que allí realizó una residencia artística. Y una semana después, en febrero de 2023, se estrenó oficialmente en el Teatre Principal de Palma, ya que la sala pública coprodujo Bad moon junto a Migrants. El año pasado fue representada en varios teatros de Mallorca y la próxima semana, el viernes 26, subirá a escena en el Teatre de Artà, ahora ya con el reconocido Premi Ciutat de Palma Margaluz de Artes Escénicas.