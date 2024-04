‘La deixa del geni grec’ de Costa i Llobera se traduce por vez primera al castellano

«Era ella, Nuredduna, que estaba allá sentada, impasible/ inmóvil, bella y pálida como si del Invisible/ sintiera, desvanecida, el oráculo más secreto». Uno de los poemas capitales de la literatura catalana, La deixa del geni grec, acaba de ser traducido por vez primera al castellano. Publicado en 1901 por el insigne Miquel Costa i Llobera, no ha sido hasta ahora que se ha puesto al alcance de los lectores en español.

El jesuita nacido en Artà Nicolau Pons firma la traducción, que ha titulado El legado del genio griego y aparece publicada en una edición especial, una separata de Pensamiento (volumen 70, número 304), la revista de investigación e información filosófica que edita la Universidad Pontificia de Comillas. La traducción cuenta con una introducción de quien fue durante años su director, el también jesuita mallorquín Javier Monserrat, quien repasa la trayectoria de Costa i Llobera. En la misma lamenta que su gran poema épico «universal», narrando las desventuras de un grupo de navegantes griegos que desembarcan en Mallorca en busca de la ciudad de Bóccoris en el siglo VIII a.C. y chocan con la hostilidad de los habitantes del poblado talayótico de ses Païsses, «no se haya proyectado con la potencia» que hubiera sido deseable.

«Hace casi dos años, el superior [Monserrat] de la comunidad palmesana de jesuitas en Monti-sion me dijo que habían venido a visitarle a Mallorca unos amigos americanos; les acompañó de excursión por la isla y entre otros lugares fueron a las cuevas de Artà o la conocida estatua de Nuredduna, obra de Remígia Caubet en el Portitxol de Palma», rememora Nicolau Pons.

Tras darles a conocer la historia de la legendaria sacerdotisa y el poema de Costa i Llobera, «les quiso regalar una copia traducida, pero no la encontró. No había», explica Pons. «Fue entonces cuando me propuso hacer la traducción. Me lo pensé y le dije que sí... si él me ayudaba», recalca el autor, bromeando con que a sus 97 años no estaba seguro de si le «saldría bien, ya no soy el que era», se lamenta. Desde siempre este jesuita ha combinado su ministerio sacerdotal con su vocación literaria y periodística. Fundó las revistas Can Picafort y Bahia d’Alcúdia y es autor de varios libros; el más destacado, Jeroni Alomar Poquet, el capellà mallorquí afusellat pels feixistes el 1937.

Próximo libro

«No podía creer que la traducción completa al español no existiera, había que hacer algo», señala Javier Monserrat en la introducción. A la traducción de La deixa ahora en Pensamiento le seguirá una publicación en formato libro, adjuntando el original en catalán de Miquel Costa y también una versión en inglés del poema.