Se les anuncia como cabezas de cartel de las fiestas de Sant Sebastià. ¿Qué se siente en el papel de estrella musical?

Mucho orgullo. Nosotros somos una banda de música independiente, nunca hemos estado en una multinacional ni hemos tenido grandes presupuestos detrás, ni el lobby de las radios comerciales ni toda esta mandanga. Aun así hemos logrado con el paso de los años, con muchos esfuerzos, viajes y conciertos, llegar a un público amplio, crítico musicalmente, al que le gusta escarbar y buscar más allá de lo que le ponen delante, y eso para nosotros es maravilloso, mágico. Cuando veo que Dorian hoy en día toca delante de tanta gente, tanto en España como en el extranjero, pienso que otro mundo es posible.

Bonita utopía.

A veces se cumplen algunos sueños, no todos. Tampoco estoy a favor del discurso que dice que si deseas mucho algo y aprietas los dientes lo vas a conseguir. No, aquí hay muchísimo trabajo detrás, siempre hemos intentado hacer letras que interpelaran al público y que fueran incómodas, y que te pusieran un poco en duda ante tu propia vida como oyente, y también hemos intentado desarrollar un sonido propio, y al final con los años llegaron las recompensas.

¿La búsqueda de un sonido propio sigue siendo un camino por el que transitar?

Eso es lo que yo les pido a los músicos que admiro, que me sorprendan con cada disco y que vayan cambiando. Nosotros tenemos un sonido marcado por la mezcla entre sintetizadores y guitarras, baterías reales y programaciones, y una lírica muy particular atravesada por un cierto desasosiego entre la sociedad, y que habla un poquito de la fragilidad del ser humano y de las cosas que no nos gustan del mundo que nos rodea. Eso siempre ha sido una constante en la música de Dorian pero en los últimos años hemos ido evolucionando y a este sonido marcado por los sintetizadores y enfocado a la pista de baile le hemos añadido beats propios del rap, de la chacarera argentina, hemos jugado con los samplers, hemos colaborado con artistas de trap como Pimp Flaco, con reinas del pop como Ana Mena o con gente como Alizzz, con quien compusimos la canción Energía rara, de nuestro último disco.