Ses Antigues Neules: artesans amb les idees clares

Les neules són una menja pròpia de les festes de Nadal a Mallorca. Una bona mostra és el refrany que diu "cada cosa a son temps, i a Nadal neules". Per això, un dels reptes que Begoña i Onofre tenien de bon començament era convertir-les en un producte de consum per a tot l’any. "No volíem quedar estancats com a producte de Nadal, sinó crear un altre tipus de producte que fos compatible per beure amb cafè o un te, a més és un producte que no caduca tot d’una", afirma Onofre Martorell.

La seva és una història de humilitat i de superació. D’una banda, perquè fan un producte exquisit i això mai no els ha fet mirar ningú per sobre les espatles i, d’altra banda, perquè han sabut trobar solucions a les dificultats amb què han topat. Per exemple, les mitges llunes sorgeixen perquè no els acabava de sortir bé les neules enrodillades de Nadal banyades de xocolata. Per això, se’ls va ocórrer que podien doblegar-les i farcir-les, cosa que ningú havia fet abans. Començaren a fer-ne l’any 2000, de xocolata i el primer punt de venda fou a Palma, en el marc de la Diada de les Illes Balears, agradaven tat que acaban totes les existències, que no eren poques. Ara bé, quan volgueren ampliar la gamma de gustos, tampoc no va ser fàcil perquè les primeres proves amb farcit de confitura banyaven la neula i la feien malbé, fins que varen trobar el praliné per farcir-les sense inconvenients.

Un altre fet que no han volgut canviar ha estat la manera artesanal de fer-les: Així ho exposa Begoña Nadal: "Vàrem mirar de comprar una màquina però la industrialització de tot el procés implicava canviar la recepta i a això, no estam disposats a fer-ho: no competim amb els elaboradors industrials perquè el nostre gust és únic".