Xanguito: “Por delante del éxito y los intereses del mercado está mi felicidad”

Hace unos días Xanguito puso la guinda en el Teatre Principal de Palma a la gira ‘Eufòria’ con un concierto muy concurrido y animado. ¿Qué balance hace del año que concluye?

Este año ha sido excepcional para el grupo. Más allá de la oportunidad de actuar en escenarios de alta calidad y diversidad, hemos vivido momentos únicos en cada concierto. El público nos ha brindado un apoyo inigualable, cantando nuestras canciones y sumergiéndose en cada actuación como si fuesen parte integral del espectáculo. Pero lo mejor de todo ha sido poder vivirlo con el equipo humano que hemos formado y el buen ambiente que se ha generado. El placer de compartir lo que amamos hacer y sentir ese “feedback” del público ha sido muy gratificante para todos nosotros, especialmente en este último bolo donde pusimos toda la carne en el asador.

¿Qué sensaciones vivieron esa noche, en un Teatre Principal abarrotado y entregado?

Sentí que el espectáculo se había convertido en algo más grande y especial de lo que había imaginado. Fue un concierto que preparamos con mucho cariño para nuestros seguidores más fieles, con un montón de sorpresas. Y claro, yo sabía lo que iba a pasar en cada momento y me lo veía venir, pero el público no. Sus reacciones eran el espectáculo para nosotros. Por no hablar del entusiasmo con que cantaban cada canción y los momentos en que todo el teatro se ponía de pie para bailar las canciones más animadas. Fue simplemente increíble. Un honor presenciar cómo nuestra música logró conectar con tanta fuerza, creando un vínculo especial con cada persona.

¿Cómo se prepara un concierto tan especial como ese?

A pesar de haber preparado el evento con antelación, la última semana se acumuló bastante trabajo debido a imprevistos de último momento. Éramos más de 100 personas involucradas en un concierto lleno de matices, cada una desempeñando un papel crucial y manteniendo una sincronía imprescindible. Con la Filharmónica Porrerenca solo pudimos realizar dos ensayos unos días antes del evento, pero su implicación fue tan excelente que todo fluyó sin contratiempos. He de mencionar la labor de su director Joan Ramón Xamena y el antiguo miembro del grupo, Josep Oliver, quienes hicieron un gran trabajo con las partituras. Respecto a las demás colaboraciones las ensayamos el mismo día durante las pruebas. Trabajar con todos ellos resultó fácil, ya que su entusiasmo y la dedicación con la que se prepararon hizo que todo fuera fluido y bien coordinado.

¿Qué le ha revelado un disco como ‘Eufòria’?

Musicalmente me llevó a sumergirme en mi estudio en casa, invirtiendo innumerables horas en aprender sobre grabación y producción. Pero no solo representó un avance musical, sino también un viaje de autodescubrimiento. Los desafíos surgidos durante la creación del álbum y la gira me llevaron a replantear muchos aspectos de mi vida, ya que el proyecto avanzaba muy rápido y eso me generaba presión. Reafirmé que por delante del éxito y los intereses del mercado está mi felicidad y la de la gente que me rodea. Seguimos esforzándonos al máximo para dar lo mejor de nosotros, pero sin perder la cordura.

En los colegios resuena la música de Xanguito. ¿Qué tienen sus canciones para llegar a un público intergeneracional?

Creo que llegamos a un público intergeneracional porque no representamos a ningún sector concreto de la sociedad. Desde el inicio del proyecto nuestra meta ha sido ir más allá de las etiquetas y ofrecer música para todos. Nos centramos en proyectar un mensaje universal que aporte algo positivo a la vida de las personas, sin importar su edad, estatus social u otros factores. Nuestra intención es crear puentes entre la gente y generar experiencias que nos conecten a todos.

En 2024 Xanguito se entregará a un nuevo y esperado disco.

Sí, será un disco con el que seguiremos experimentando en la fusión de estilos. Habrá canciones de amor y desamor, de buen rollo y buen humor. Melodías para cantar y ritmos que invitan al baile. Reintroduciremos ritmos latinos, algo que no estuvo presente en nuestro último disco. Actualmente estamos en la fase final de composición y producción, trabajando en mi estudio. En enero tenemos planeado iniciar el proceso de grabación en Alquímia Records, donde también llevaremos a cabo la mezcla y masterización del material. El álbum estará compuesto por 10 canciones. La presentación oficial será en abril de 2024, en dos lugares que revelaremos próximamente en nuestras redes sociales.