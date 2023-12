El nieto de Joan Miró y vigilante del legado familiar, Joan Punyet Miró, que este jueves inaugura exposición en Barcelona, no siente amenazado el catalán. “Las lenguas son seres vivos que mutan y no tienen ningún tipo de riesgo de extinción, sino todo lo contrario. No siento amenazado el catalán. Vivimos en un mundo globalizado en el que las lenguas son vehículos de comunicación entre seres humanos y así será”, ha expresado a este diario en una entrevista con motivo de su “eclosión” como artista plástico.

Joan Punyet Miró: «Al fin puedo eclosionar y dar a conocer mi voz como artista plástico» “Mi lengua es el catalán, pero mi lengua intelectual, la de creación artística, es el inglés, con la que me siento más cómodo, al haberme formado en Estados Unidos”, aclara. Hacia una destrucción masiva Lo que sí siente amenazado Punyet Miró y en peligro de extinción es la raza humana, que debe resolver ya, de inmediato, los problemas derivados del cambio climático: “El Mediterráneo es un paisaje en peligro, la temperatura del mar no deja de subir, la contaminación de plásticos está creando muchos problemas en el fondo marino y existe un alto riesgo de que se inviertan corrientes térmicas submarinas que puedan llevar a la subida de un nivel del mar muy alto. Son factores que me aterrorizan. Soy optimista y confío en que se solucionen los problemas, porque vamos hacia una destrucción masiva terrorífica”.