“Los promotores temen programar cantantes catalanes más allá de los territorios de habla catalana porque existe un sentimiento anticatalanista en España y no quieren recibir críticas”, afirma el compositor, cantante, guitarrista y productor mallorquín Joan Miquel Oliver.

El músico, que ha publicado ‘Electronic Devices’, su séptimo disco en solitario, el primero con nuevas canciones tras el regreso de Antònia Font, arranca este sábado la gira de presentación de este álbum, un ‘tour’ que continuará el 25 de noviembre en Razzmatazz dentro del Cruïlla Tardor, al día siguiente en el Loco Club de Valencia y el 8 de diciembre en la sala Nell's de la capital británica.

Una gira que no incluye Madrid

“Nunca he tocado en Londres. Con Antònia Font hemos estado en Berlín, Fráncfort, Bruselas… Lo más lejos que he tocado yo en solitario ha sido en Madrid, o Málaga, porque no despierto suficiente interés. La música catalana, fuera de su territorio, no despierta mucho interés. A veces parece que los catalanocantantes tenemos un prejuicio, cuando es todo lo contrario. Yo voy allí donde me llamen”, asegura.

“Siempre que he tocado en Madrid, y lo he hecho veinte o treinta veces, siempre me he encontrado a mi público, a la gente que me quiere, nunca he tenido un conflicto, pero es cierto que la demanda es muy residual”, añade el autor de temas como ‘Cinquanta euros’, ‘Robot Mayordomo’ o ‘Siento feelings’, los tres incluidos en su último trabajo discográfico.

En la gira actuará arropado por Xarly Oliver a la batería, Jaume Manresa a los teclados y la cantante y bajista Stefania Lusini, integrante de un grupo punk llamado Sandré, “un fichaje estrella”, en palabras de Joan Miquel Oliver.