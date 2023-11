Esther González cumple un sueño «agridulce» con el estreno del filme ‘Pandora’

«Es un sueño a medias, no me acompaña él, es algo agridulce, esa es la sensación que tengo», cuenta Esther González, productora de Pandora, película que dirigió su pareja, Carl Whiteley, pero que no pudo finalizar al morir a consecuencia de una caída desde el balcón de su casa en Palma, suceso que le dejó once meses en coma. El filme se estrenará este 4 de noviembre en diferentes plataformas de streaming, anuncia González.

Pandora, del género de terror, se rodó en Inglaterra, aunque Carl Whiteley y Esther González ya vivían en Mallorca. En este proyecto cinematográfico, ella se había encargado de tareas de decoración e iluminación, pero tras morir su pareja a finales de 2019, y un tiempo de «shock» y de duelo, con una depresión de por medio, decidió sacar adelante la película. «Cuando me encuentro en esta situación, tengo que hacer toda la fase de preproducción, postproducción, revisión de contratos, coger el proyecto desde el inicio hasta el fin, revisarlo, buscar la distribuidora... Lo he hecho todo, incluso la promoción», resume. Contrató a un editor para que finalizara el trabajo de Whiteley y, según le confirmó ese profesional, al filme «solo le quedaban unas dos horas y media de trabajo de edición». Toda esta experiencia, según relata, ha sido dura. Con una primera distribuidora las cosas fueron muy mal y ella tuvo que recurrir a abogados para poder desvincularse de esa empresa y recuperar su película. Después contactó con otra que ha posibilitado que la película se vaya a estrenar en diferentes plataformas, comenta González. En Pandora, Ray (Philip Broadbent) es un músico acabado que, para seguir adelante y no perder a su hija Joanna (Lydia Lakemoore), toma Pandora, una misteriosa pastilla para dormir. Funciona. Pero al despertar, Ray se encuentra inmerso en una pesadilla con demonios que quieren venganza. Con la promoción de Pandora, Esther González también ha tenido que revivir lo que le sucedió a Whiteley, aunque ella no recuerda con claridad qué pasó, dice. González cuenta que esa noche él había llegado bebido y que ella le echó la bronca por el estado en el que estaba, que también había acudido a su piso una vecina por el ruido que había escuchado. Después, Esther se fue a dormir, pero al cabo de un rato se levantó a cerrar una ventana del salón porque entraba viento en la casa y entonces le vio en el suelo, en la calle... Tras once meses en coma, falleció. Pese a los quebraderos de cabeza y el dinero que ha tenido que invertir para lanzar la película, González está decidida a seguir trabajando en este campo. «Esto me ha motivado tanto, tanto que me he lanzado por primera vez a escribir mi historia en un guion, que está en la fase de preproducción para hacer una película, esta historia que he vivido con la distribuidora, el engaño, y se llama Los billeteros», anuncia. De todo lo vivido, la productora de Pandora extrae una reflexión: «A pesar de la tragedia, se pueden hacer las cosas, incluso estando con depresión, que es muy duro. Y quiero darles ánimos a la gente a que continúe su sueño, y a las mujeres, porque le ponemos más énfasis a las cosas en este mundo tan difícil», afirma.