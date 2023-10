Seis personalidades del rock de Mallorca opinan sobre lo nuevo de los Rolling Stones

Hoy se publica el esperado nuevo disco de los Stones, Hackney Diamonds, el primero con canciones inéditas desde 2006. Doce temas marcados por el rock’n’roll y el blues, ese lenguaje que está en el ADN de Sus Satánicas Majestades, y que también presenta algunas baladas y guiños al góspel. Diario de Mallorca ha querido saber la opinión de seis reconocidos músicos de una isla que también siente simpatía por el incombustible talento de Jagger&Richards.

The Ripples, un grupo cuyos integrantes han "crecido escuchando a los Stones"

«Los cinco integrantes del grupo hemos crecido escuchando a los Stones y sin duda es una de las grandes bandas que mejor encarna nuestras influencias del blues, country o rock n’roll», reconoce Toni Sbert, uno de los componentes de The Ripples, una de las grandes esperanzas del nuevo rock mallorquín. «Siempre he tenido el corazón partido entre el Let It Bleed y el Exile on Main St. Todo lo que hicieron en ese espacio de tiempo, entre 1967 y 1972, me parece una maravilla», añade el músico, deseoso de entregarse al nuevo material de Jagger, Richards y Wood: «Hasta ahora solo he podido escuchar los dos singles que han sacado, y los dos suenan muy bien. Me sorprendió bastante la colaboración con Lady Gaga, ella está fantástica en el tema. Por lo que he oído el disco tiene varias colaboraciones más, está última me ha convencido, pero tengo la curiosidad de ver si el resto están respaldadas musicalmente o son movimientos de adaptación a nuevos mercados».

Alejandra Burgos: "Espero algo muy rockero y enérgico"

«Realmente espero algo muy rockero y enérgico, algo que siempre les ha caracterizado. Imagino nuevas baladas y ojalá haya mucho country. Ese mix que a veces tienen me mata. Buenas letras, que se saboree la experiencia de estos 60 años de sensaciones y experiencias sobre los escenarios y giras compartidas», comenta otra rockera de raza, la cantante, guitarrista y compositora argentina Alejandra Burgos, residente en Mallorca desde hace nueve años.

Caterina Ross, "la magia continúa"

Caterina Ross, dueña de una voz valiente y auténtica, ha recibido lo nuevo de los Stones con una sonrisa. «Como gran apasionada de géneros de la música negra que soy creo que en Sweet Sounds of Heaven esa mezcla con el rock y la elección de la voz de Lady Gaga es elegante, melancólica y totalmente acertada. No solo son voces que empastan. Me encanta su calidez», reflexiona. Admiradora del grupo británico «desde siempre», Ross defiende que los Stones rebosan fuerza por todos lados: «Mick Jagger sigue ahí, con esa eterna voz, dándonos clases con cuchara con cada tema que interpreta; y la magia también continúa en cada instrumento, esos riffs, esa batería, esos coros, esa producción de Ferrari, todo, no es que sume, es que multiplica».

Suasi: "Me lo pillaré en vinilo, para tener en la colección"

Pep Suasi, que estos días anda precisamente por la ciudad que vio nacer a los Stones, Londres, afirma que se comprará muy pronto el Hackney Diamonds. «Me lo pillaré en vinilo, es un disco para tener en la colección. Siempre que les escucho viajo hasta la adolescencia, a un sábado por la tarde, cuando uno se arreglaba para salir de fiesta».

Miquel García: "Son parte de la memoria colectiva de la música moderna"

«De este último disco, y sabiendo como suena el primer single, espero un discazo de despedida. Creo que han aprendido a ser viejos, y eso es importantísimo para poder escribir canciones honestas, que al final es lo que creo hace grande una canción. Sin eso, es imposible. A pesar de seguir corriendo por los cánones de su rock más característico, con sus riffs guitarreros y sus bases rítmicas sólidas y juguetonas, creo que han sabido adaptarse a las producciones más contemporáneas. Creo que Angry suena de escándalo», sostiene Miquel García, voz y alma de Roulotte.

"Ser stoniano, para mi, no es más que un cliché. Hay quien lo siente como una religión, otros, como un postureo. En mi caso es admiración hacia una banda que escrito la historia del rock and roll con su música, pero también con su estética. No deja de ser un poco de postureo, pero más de 50 años sobre los escenarios y decenas de composiciones gloriosas que beben de la historia de la música de raiz americana como el blues y el folk anglosajón y que se han convertido, por derecho propio, en parte de la memoria colectiva de la música moderna.

Pau Franch: "Jagger no pierde fuelle"

«Basta con escuchar los cinco primeros segundos de Angry para reconocer la firma de los Stones», coincide Pau Franch, de O-Erra. «Es un grupo que no ha perdido la actitud a pesar del paso del tiempo. Mick Jagger canta igual con 80 años que con 30, y eso me flipa. No pierde fuelle, y cómo mueve las caderas, qué desparpajo. Sus canciones siguen sonando nuevas, no han perdido su esencia. Uno solo puede quitarse el sombrero ante ellos».