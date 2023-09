Manu Sánchez, DJ y director artístico de Origen Fest: "Mallorca ahora sí que está en el mapa del tecno"

La música electrónica lleva siendo un fenómeno mundial desde los años 90. En Mallorca, la escena estaba “castigada” y “estigmatizada”, pero con el trabajo de personas como Manu Sánchez, uno de los responsables -por parte de Danzu- del festival Origen Fest en Mallorca, la isla se ha posicionado de nuevo en el mapa.

Este año la propuesta del cartel ha sido ambiciosa.

Tener a la dos veces nominada como mejor DJ del mundo, Charlotte de Witte, era uno de los objetivos que teníamos desde el primer momento porque solo ha hecho tres shows en España en todo el año. Haberla tenido en Origen ha sido muy importante, otros festivales no han conseguido que estuviera en su cartel. También hemos tenido a Andrés Campo, que está traspasando las fronteras, y a Wade, conocido por colaborar con David Guetta.

¿Cómo se ha recibido esta música en la isla?

Llevo 20 año trabajando en la industria y he visto un cambio muy importante en la escena en Mallorca. No aparecía en el mapa de los artistas importantes. Al intentar hacer peticiones a artistas, no sabían ni dónde estaba la isla. Cuando llamábamos a los agentes nos daban con la puerta en las narices. Nos preguntaban sobre espacios o la escena y no teníamos ningún antecedente para que quisieran venir. Ahora, las peticiones son suyas y quieren volver a Mallorca. Ahora sí que estamos en el mapa, estamos en un punto muy bueno.

El festival es conocido por sus extravagantes ornamentaciones, ¿qué papel juega la parte estética, las luces o el decorado, en Origen Fest?

A partir del segundo año, para nosotros era fundamental. Cada año pensamos una temática que vaya ligada al mensaje que queremos transmitir. Este año, nos hemos inspirado en el verde y el mar porque Mallorca tiene eso, mar y montaña.

También organizan El Row, que este fin de semana se ha celebrado en Chicago y Países Bajos.

Grandes ciudades a nivel mundial tienen festivales de este tipo pero en Mallorca no había nada. Existe un estigma muy grande aquí. Tenemos unos antecedentes que no son buenos y eso nos castiga mucho a nivel institucional.

¿Qué opinión le merece el estereotipo de consumidor de sustancias ilegales?

Que festivales como el Origen mueven a gente que toma ciertas sustancias no es verdad. Invito a todo el mundo a que venga y lo vea. No queremos que la música electrónica mueva un público malo. El estigma poco a poco está desapareciendo. A la gente joven le gusta ir a festivales y ver a artistas internacionales en Mallorca, no tener que coger un avión y pegarse la paliza para ver a su artista favorito. Ir a ver un concierto de Origen es como ir a un concierto de Manuel Carrasco.

¿Cuáles son sus políticas frente a este tema?

Yo me encargo más de la parte artística y de producción, pero sé que somos muy estrictos. Nos gastamos el dinero que nos gastamos en seguridad privada, además de colaborar con la Policía y servicios de emergencias. Sabemos que con cualquier fallo que cometamos nos van a penar más que a cualquier otro concierto. Estamos perseguidos.

¿Cuál es su valoración final de la edición de Origen Fest de este verano?

A pesar del clima, que nos ha fastidiado en un par de fechas, ha sido muy gratificante. Esperamos que hubiera un bajón porque el año pasado hubo una subida muy grande, después de la pandemia, pero no. Hemos mejorado la técnica. Estoy muy feliz, pero estoy más emocionado preparando lo del año que viene. No hemos terminado y ya arrancamos con la siguiente edición, que va a ser una versión bastante cambiada de Origen y a la gente le va a gustar.