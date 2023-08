La banda Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay abre este viernes noche, 4 de agosto, el ciclo de conciertos de Port Adriano Music Festival, que este año se celebrará durante dos fines de semana. El primer espectáculo promete ser “divertido, dinámico y emocionante”, según ha anunciado en rueda de prensa en Magaluf Tim Owens, vocalista de la formación, junto a Devere Duckett y Claude Woods. El grupo está formado por 12 músicos que interpretan temas tan conocidos como September, Boogie Wonderland y Let's Groove.

Port Adriano contará con una de las dos bandas herederas de la original Earth, Wind & Fire, que se hizo famosa en los años 70 con su mezcla de música disco, R&B, funk, jazz y pop, entre otros estilos. Pese a que sus éxitos llevan décadas sonando, como September, los músicos aseguran que no son nostálgicos. “No vivimos en el pasado, pero lo honramos porque el pasado es la base del futuro, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos adónde vamos”, ha afirmado Owens.

Su compañero Claude Woods se ha mostrado de acuerdo y ha añadido que “la música es atemporal”. Y sobre el éxito de sus temas ha declarado que se debe a “la manera en que se compusieron, al espíritu”.

Esta será la segunda vez que esta formación actuará en Port Adriano, festival que ya visitaron en 2013. Protagonistas de giras internacionales desde hace décadas, Devere Duckett ha explicado que ven diferentes reacciones del público dependiendo del país, canciones que tienen éxito en un país, no despiertan el mismo entusiasmo en otro, a excepción de September.

Los vocalistas de Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay han estado acompañados en la rueda de prensa de Isabel Teruel, directora de Explotación de Port Adriano, Susanna Mander, directora de Marketing de Meliá, y de Felipe Menéndez, director del Festival y director general de Sharemusic!, empresa organizadora. También han asistido a la presentación el teniente de alcalde de Cultura de Calvià, Manuel Mas Sánchez, y el regidor de zona, Joan Thomàs.

Susanna Mander ha recordado que el festival de música ha cumplido 11 años, tiempo en el que han actuado más de 50 artistas y que ha contado con 80.000 asistentes, según ha aportado Isabel Teruel. “Fuimos los primeros en hacer este tipo de concierto reducido, diferente a lo que estaba acostumbrado el público”, ha remarcado la directora de Explotación de Port Adriano.

Por su parte, Felipe Menéndez ha explicado los otros conciertos previstos para este fin de semana y el siguiente, en un formato más reducido que en otras ediciones. Tras el concierto de Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, este sábado, 5 de agosto, está programado el musical This is Michael, con Lenny Jay, “el número uno como imitador y cantante. Nos hace ver a Michael sobre el escenario”, ha comentado el responsable del festival.

Los Gipsy Kings actuarán el 11 de agosto, en “una gran noche de fiesta”, y el festival cerrará con el tributo God save the Queen. “Dicen los entendidos que son la más fiel representación de Queen”, ha señalado Menéndez.