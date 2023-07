El artista sevillano Farruquito actuará el 30 de septiembre a las 21 horas en el Auditorium de Palma durante su gira por España con su espectáculo Íntimo. Acompañado de su hijo Juan, ofrecerán una función que combinará la improvisación y el orden.

El bailaor definió ayer el espectáculo que trae a Mallorca como «una recreación de esos momentos cuando estamos en una celebración y surge el cante, esas cosas que salen en ese momento son bonitas y además son irrepetibles, no te pueden salir mañana igual porque estás en un estado en el que estás tranquilo, te sientes libre y te expresas tal como eres. Eso es lo que hemos intentado llevar al espectáculo», tal como afirmó en una visita previa a la isla para promocionar Íntimo.

El espacio para la improvisación es uno de los puntos más destacables del show. «Tenemos cosas más o menos señaladas que vamos a hacer, pero luego navegamos y vemos a ver qué pasa», según avanzó. El artista reconoció que es la primera vez que no hace algo tan «hermético» y eso le ayuda a comunicarse mejor con su hijo y sus compañeros.

Juan Manuel Fernández Montoya ‘Farruquito’, además de bailaor, es coreógrafo y productor de sus espectáculos.Su carrera comenzó de niño debutando en Broadway con Flamenco Puro, junto a su abuelo Farruco.Tras años recorriendo el panorama internacional, se convirtió en artista de primer nivel con su participación en la película Flamenco (1995) de Carlos Saura. «Con Íntimo comienzo una nueva etapa y cuando tienes la actitud de aprender, te reinventas», dijo.

Farruquito ha inculcado su amor por el flamenco a su hijo Juan y desde hace tiempo ya comparten escenario. «Yo intento no ser muy exigente con él, pero al mismo tiempo quiero que entienda que por mucho que esté viviendo el flamenco en casa, esto es una vida entera de aprendizaje. Intentamos siempre disfrutar, pero sin perderle el respeto y la seriedad que esto requiere».

A pesar de que el mundo del flamenco cambie, siempre mantiene presente sus orígenes: «están surgiendo nuevos artistas pero es importante conocer las raíces. Si no te lees la primera página del libro, no entiendes la historia. Esto también ha supuesto una ayuda para que el flamenco llegue a más gente, hay artistas que sienten el flamenco de una manera distinta pero al final hablamos el mismo idioma. Pienso que también viene bien porque acercan a otros públicos al flamenco y pueden disfrutar de todas las artes y todas las formas diferentes de danza que conocemos hoy en día».

La inspiración del bailaor viene de una de las estirpes flamencas más conocidas de nuestro país pero son diversas las fuentes que le ayudan con sus creaciones. «Nunca he pretendido ni ser escritor ni ser poeta pero la poesía me ayuda aunque yo me inspiro sobre todo en la necesidad de contar algo. Cuando escribo no pienso en qué reacción va a causar en los demás, escribo porque lo necesito».

Cada vez que se sube a un escenario tiene «sensaciones distintas» y lo que vive en cada función «es un momento donde nos olvidamos de que hay un público delante. El espectador es partícipe de esa reunión circular que nosotros estamos celebrando».