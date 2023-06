Josep Antoni Ribas: el mallorquín tras los efectos visuales de Indiana Jones

Josep Antoni Ribas (Porto Cristo, 1986) es el claro ejemplo de paciencia y virtuosismo. El mallorquín es el responsable de los efectos especiales de más de una decena de películas: con sus manos (y un buen ordenador) es capaz de crear criaturas pelo a pelo. Nominado al Oscar en dos ocasiones, profesor y compositor de efectos visuales, Ribas ahora estrena el último trabajo en el que ha colaborado: Indiana Jones y el Dial del Destino.

Su trabajo en la última de Indiana Jones

“Lo único que quería de la película de Indiana Jones es que la hicieran bien, porque era fan de pequeño y, además, era la última. Mi trabajo fue de añadir elementos sobre pantallas azules, con 3D, y arreglar y completar los planos. Fue bastante divertido. Hice muchos planos con el protagonista. No he querido ver la peli, solo he visto 45 minutos, me la he guardado para verla en pantalla grande”, contó ayer en una entrevista a este medio.

De la televisión a la gran pantalla

Su primer trabajo más notable fue en la serie de televisión de Sherlock, y de ahí saltó a la gran pantalla para ver de cerca a uno de sus personajes favoritos de la historia del cine, Jack Sparrow. “Crecí con estas películas. Cuando era pequeño miraba Disney, Pixar,… Quería trabajar ahí. Cuando empecé a trabajar en películas como Piratas del Caribe o Wonder Woman fue muy chulo. También me ha ayudado a conocer muchos países como Canadá, Inglaterra, Grecia o Irlanda”, confesó. “Cada proyecto es diferente. Cada uno es como tu hijo, lo vas cuidando y modelando”, añadió el profesional.

Cada proyecto es como un hijo

La "espinita" del Oscar

De entre los directores de cine con los que ya ha colaborado, destacó que los más “icónicos” fueron Ridley Scott o Martin Scorsese. Sin embargo, sigue mirando hacia delante en su carrera y entre sus colaboraciones soñadas se encuentran Christopher Nolan y Tim Burton, con los que puede que consiga su primer Oscar tras rozarlo con El Rey León y El Irlandés. “Trabajas en dos películas el mismo año, las dos salen nominadas y, al final, no te lo llevas. Es una espinita que me queda, pero lo voy a conseguir (risas)”, comentó el mallorquín.

'El Rey León', su proyecto más complicado

La adaptación de la mítica de Disney, dirigida por Jon Favreau, tardó tres años en hacerse y Ribas estuvo siete meses implicado en el proyecto. Los compositores de efectos especiales fueron los responsables de generar 150 kilómetros de paisaje africano para la película, además de 65 especies de animales, algunos de ellos ya extintos. “Al director le encantan los VFX. Estaba muy pendiente y hablé con él directamente para un plano que era muy complicado”, relató ayer el mallorquín.

Para el de Porto Cristo, El Rey León fue la cinta más compleja en la que ha trabajado: “La última película de El Rey León fue la más complicada. Lo que conseguimos fue un 3D muy potente. Trabajé a ciegas porque los archivos eran muy grandes. Tuvimos que modelar todos los personajes, hacerles no se cuántas billones de hebras de pelo, huesos, músculos y animarlos. Trabajamos unas 1500 personas entre Londres y la India: usamos 2000 ordenadores conectados, si tuviéramos que haber hecho la película en un solo ordenador hubiéramos tardado unos 2800 años”.

El rejuvenecimiento de Robert De Niro

En su trabajo junto a Scorsese para El Irlandés, el mallorquín viajó a la misma isla de la película para diseñar el rejuvenecimiento de Robert De Niro y el resto de los protagonistas: “Puedes rejuvenecer hasta 10 o 15 años, a partir de ahí la cara empieza a cambiar y ya se tendría que diseñar una personaje completo en 3D. Fue un trabajo bastante laborioso pero la grabación estaba cuidada al detalle”.

La complejidad de los "efectos invisibles"

Además de las oscarizadas cintas, el compositor también ha trabajado en numerosas películas de superhéroes como Black Panther, Capitana Marvel o Wonder Woman, donde los efectos especiales son los grandes protagonistas. Sin embargo, confesó que no son los más difíciles de crear: “Los efectos visuales invisibles son los más complicados. El espectador no tiene que darse cuenta. En La favorita hicimos muchas extensiones de decorado, edificios de la época victoriana,… Tiene que quedar muy cuadrado. De efectos más mágicos, como las explosiones, no tenemos ninguna referencia. Simplemente te lo puedes creer o no”.

Salir de la burbuja de Mallorca

“La gente se piensa que estamos rodando y escribiendo la película. A veces me dicen que no les ha gustado la película y les respondo que con que les hayan gustado los efectos ya va bien”, bromeó ayer Ribas. Según explicó, su trabajo depende de la labor de los supervisores que se encuentran en el rodaje y que se encargan de que no haya pliegues en el croma o zonas mal iluminadas. Una de las producciones en la que a Ribas le gustaría trabajar, según confesó a este medio, es la de La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos donde también colaboró como compositor de efectos visuales en una temporada.

Para llegar donde está, tuvo que estallar la burbuja de la isla y salir a ver mundo. Ribas explicó que, en sus clases, intenta trasladar todos sus conocimientos sobre la industria y les empuja a sacar sus propios proyectos. “Quiero montar un estudio de efectos visuales aquí en Mallorca para que la gente no tenga que salir. Estamos dando formación bastante profesional pero hay muy pocas empresas”, sentenció el compositor.