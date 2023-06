El público se emoció y ayudó al cantante Lewis Capaldi a acabar su mítica canción 'Someone You Loved' después de que sufriera una crisis del síndrome de Tourette en directo en el festival Glastonbury, en el Reino Unido. El compositor volvió a los escenarios este fin de semana tras cancelar una parte de su gira y tomarse un descanso para "recuperarse".

Durante su interpretación de la canción 'Someone You Loved', la más conocida del músico de Glasgow, el artista empezó a sufrir espasmos y movimientos involuntarios fruto del trastorno que sufre. A partir de ese momento, Capaldi no pudo seguir cantando y el público se entregó por completo. Los fans de Lewis se volcaron coreando la canción al unísono.

We love you Lewis Capaldi ❤️

Glastonbury crowds are the best. pic.twitter.com/x6ZnIIgRpP — BBC Radio 1 (@BBCR1) 24 de junio de 2023

El festival pudo grabar el emotivo momento y el vídeo ya ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, no es la primera vez que le ocurre. Durante la gira, el intérprete ha sufrido algunas crisis en directo y siempre ha recibido el apoyo del público en sus conciertos.

Síndrome de Tourette

El escocés anunció que padecía el síndrome de Tourette hace más de un año, un trastorno neurológico que implica movimientos repetitivos repentinos o tics no deseados. En abril, el cantante confesó que en algún momento esta patología podría obligarlo a dejar la música.

“Mi tic está empeorando bastante en el escenario”, explicó el artista en una entrevista con 'The Times'. “Estoy tratando de superar eso. Si no puedo, estoy jodido”, añadió. “Solo hacer música me hace esto. De lo contrario, puedo estar bien durante meses a la vez. Si llega a un punto en el que me estoy haciendo un daño irreparable, renunciaré”, informó el joven.