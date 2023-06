Julià Picornell: «No quiero ofrecer mensajes pesimistas sobre la pérdida de nuestras raíces»

Julià Picornell, cantante. Es periodista de formación, publica en revistas como S’Altra Música y desarrolla su interés artístico en el campo de la música a través de diferentes grupos de rock. El próximo día 23 saca al mercado el primer disco de su nuevo grupo, Ánimos Parrec, Cançons velles, cançons urgents en el que reivindica, de forma irónica, el hecho de vivir en el Pla de Mallorca

¿Para usted, componer es una manera de hacer periodismo?

Seguramente sí, aunque si bien me licencié en periodismo, nunca me ha atraído tener que ir a ruedas de prensa o entrevistar a políticos. En cambio, sentarme y con la guitarra idear letras y melodías, eso sí que me atrae, como también me gusta escribir y narrar pequeñas historias inventadas o en forma de relatos. Si eso es periodismo, pues sí, ejerzo como tal. A través de la ficción también puedo contar la realidad. La ficción permite unas licencias que un reportaje no permite.

¿Cómo entró en el mundo de la música?

Fue de forma casual, a partir de un corte de luz. Si bien de pequeño fui a clases de piano, las clases eran como una tortura y lo dejé. Pero años después, cuando un día de verano una tormenta motivó un apagón eléctrico, el aburrimiento hizo que le pidiera a mi padre que me enseñara algunos acordes a la guitarra. Desde aquel día la guitarra me ha acompañado siempre. Y de esto hace ya veinte años.

Julià Picornell es al Pla de Mallorca, como…

Nací en Palma, de un matrimonio formado por personas que sentían y sienten todavía gran interés hacia los respectivos pueblos de sus padres, Sant Joan y Costitx. Así que he heredado ese deseo de conocer y vivir en el lugar en el que nacieron mis abuelos. Nunca me ha interesado la vida palmesana. Ya de muy joven me instalé aquí, en Sant Joan, en el Pla de Mallorca y raramente voy a Palma.

Relacionado con este hecho, usted le ha dedicado una canción a su abuela, ‘Ella estava per noltros tot es temps’. ¿Cómo Serrat a su padre o más cómo Víctor Manuel a su abuelo?

(Sonríe). Ninguno de los dos sería un referente para mí, pues he bebido de las fuentes americanas de los años 60 y 70 como Dylan, Young, Cohen, Guthry, Cash. Que, por cierto, este último fue quien me inspiró la canción que usted ha citado.

Algunos grupos musicales reivindican el retorno a una sociedad turística menos masificada y la vuelta a unas playas más limpias y menos contaminadas, usted, desde el Pla, ¿qué reivindica con su música?

Este es un debate constante entre amigos, familiares y músicos. Para empezar, la propia palabra, reivindicación, no me parece la más apropiada, no me siento cómodo con ella. Mis canciones y mis narraciones no nacen nunca desde la reivindicación, el artista debe pasar desapercibido, no debe estar presente en su obra, es como un fotógrafo que retrata, pero no sale en las imágenes. Un artista debe crear para luego alejarse de su obra. Si en mis obras alguien ve reivindicaciones, pues muy bien, pero en la creación está el hecho de contar lo que veo, sin un sentido de denuncia.

Pero en la canción ‘Ses fites netes’ por ejemplo, sí que parece denunciar una necesidad de volver al campo. En la estrofa ‘Qui collirà cames-roges?/ qui esmotxarà els ametllers?/ Qui espolsarà ses garroves?/ Ningú no ho farà mai més’ hay más reivindicación que en muchos otros discursos.

Cierto, quiero contar que el Pla de Mallorca de mis abuelos ya no existe, pero sin nostalgia, simplemente constato el hecho. Y si luego el oyente cree que esto puede ser un grito de denuncia pues muy bien. No quiero ofrecer mensajes pesimistas sobre la pérdida de nuestras raíces. El cantautor debe intentar que la canción esté bien escrita, dar un mensaje es otra cosa, incluso puede llegar a desvirtuar la obra. La opinión del artista es secundaria. Otra cosa sería vivir en una dictadura o en un país con restricciones, en este caso el arte puede ser una manera de luchar.

Le noto conformista.

(Sonríe). Para mí ni el conformismo es todo negativo ni la ambición es del todo positiva. Me conformo con lo que tengo: amigos, una casa, familia, gente que me quiere. Pues sí, soy conformista en ese aspecto.

Es obligado preguntarle por el nombre de su grupo Ánimos Parrec.

Es un grito al estilo del «Orris Camoi» de Felanitx, que también dio nombre a un grupo musical. Se trata de una frase de origen indefinido y que los santjoaners aplicamos cuando algo sale mal y es de difícil arreglo. Una especie de «Ánimo. No te preocupes».

Hábleme de la portada del sencillo ‘Veniu a es Pla’.

Quiere imitar el estilo de las postales que se pusieron de moda en Estados Unidos en la década de los años 30 del siglo pasado y en las que sobre unas letras se superponían imágenes de una ciudad. Hemos querido jugar con esa estética retro y en vez de lugares emblemáticos hemos insertado elementos que, como una caravana, hoy interrumpen el paisaje natural del Pla.

Veniu a es Pla. ¿Efecto llamada?

Un irónico efecto llamada para aquellos desamparados que no saben donde ir. En es Pla somos acogedores, todos son bienvenidos y además, como denunciamos en la canción, no se pagan impuestos y pueden echarse las basuras en los pinares.

Una vez sacado el disco ¿qué les espera este verano?

Pues entre otras actuaciones, la participación el día 29 de julio en el Mobofest, uno de los grandes festivales de verano que existen en la isla. Será un orgullo poder participar en ese ciclo junto a artistas de la talla de Els Pets, Joan Miquel Oliver, Reinaldo i Clara, Da Souza y muchos otros.