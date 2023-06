Los escritores balears Montserrat García, Pere Colom, Txus Algora, Luis y Arturo Cadenas y Vicente García, entre otros, han participado en la Feria del Libro de Madrid de la mano de la editorial Dolmen.

En cuanto a los libros más vendidos, destacaron títulos como Takashi, Baños Pleamar, El Cabezoniano, The Last of Us: La humanidad en Juego y El Libro de Sarah. Estas obras llamaron la atención del público y se convirtieron en éxitos, según informó ayer Dolmen.