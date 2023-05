Mallorca Live Festival 2023 ha finalizado esta pasada madrugada tras tres días de conciertos que han disfrutado 65.000 asistentes. La experiencia musical inmersiva de los británicos The Chemical Brothers ha sido el colofón a esta sexta edición, que también ha contado con Black Eyed Peas, The Kooks, Vetusta Morla, Quevedo y Viva Suecia.

The Chemical Brothers actuaron parapetados por un denso halo de humo, pero es que el suyo es un espectáculo audiovisual impactante, envolvente e inmersivo y en el que el público no puede apartar la mirada de las grandes pantallas donde los gráficos, las imágenes de robots y de figuras irreales no dan tregua.

Sonaron sin dejar descanso ni unos segundos Go, Galvanize y el archiconocido Hey Boy Hey Girl.

La sexta edición del Mallorca Live Festival ha contado con cinco escenarios en los que se ha ido alternando la música en vivo, con gran presencia de grupos y artistas locales, pero con el gran reclamo de cabezas de cartel internacionales.

Tras los problemas del año pasado para acceder al recinto, con largas colas y colapso de vehículos en el primer día del Festival, este año ha funcionado un sistema de transporte con buses lanzadera, que han conectado el recinto del antiguo Aquapark de Magaluf con distintos puntos de la isla.