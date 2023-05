Mallorca Live Festival arrancó su sexta edición este jueves 18 de mayo con 17.000 asistentes que disfrutaron de doce horas de música ininterrumpida en el antiguo Aquapark de Calvià.

Los artistas más esperados de la noche se dieron cita sobre las tablas del Escenario Estrella Damm, principal patrocinador del festival, por donde pasó el potente directo de los británicos The Kooks, repasando algunos de los hits de su trayectoria, como 'Ooh La', 'Seaside', 'Junk of the heart', o 'Naïve'.

Justo antes, los siempre infalibles Vetusta Morla conquistaron a los presentes con un show arrollador y su increíble directo arropado por un despliegue de pantallas y juegos audiovisuales, perfectos para acompañar a himnos generacionales como 'Copenhague' o 'Sálvese quien pueda', y otros temas de su último disco como 'La Virgen de la Humanidad' o 'Puñalada Trapera'.

Y desde Barcelona llegó Rojuu para congregar a las primeras multitudes en la tarde, gracias a su magnetismo, su personalidad única y unas canciones que han atrapado a miles de fans y que le han convertido en uno de los artistas más interesantes del panorama emergente nacional. Entre concierto y concierto, los asistentes pudieron acercarse a la caravana de tatuajes y a un fotomatón gracias a Estrella Damm.

Los sonidos más urbanos tomaron el Escenario Innside by Meliá, donde Bad Gyal se coronó como auténtica reina de la noche, acompañada por sus inseparables bailarines y derrochando 'Flow 2000' en un inolvidable show que puso a todos a corear a voz en grito éxitos como 'Nueva York', 'Fiebre' o 'La Prendo'.

Otros que triunfaron ante el público fueron los madrileños Natos y Waor, que demostraron por qué son uno de los grandes referentes del rap español, con temas clásicos como 'Underground kings' o 'RocknRollas', más recientes como 'Dame calor' o canciones de Hijos de la Ruina como 'Sudores fríos'. Por su parte, Rusowsky encandiló a la audiencia con su particular propuesta de electrónica que fusiona el dance con toques de soul o RnB.

El perfecto fin de fiesta vino de la mano de la fiesta Bresh, que comenzó inflando un oso de peluche de más de 4 metros de altura, al lado de un escenario que combinaba el color rosa, dos árboles Sakura y un increíble ambiente de club. La sesión DJ más sorprendente del momento regaló hit tras hit a un público que bailó incansable hasta el amanecer.

La joven banda británica Courting se ganó a los presentes en el arranque del Escenario Endesa (patrocinador sostenible del festival), que fue una de las plataformas más eclécticas, donde no faltaron los bailes gracias a Carlangas, potentes guitarras como las de León Benavente o el pop colorido de la mano de Ginebras.

Y, cómo no, también hubo hueco para el talento local, con actuaciones de bandas como Mut, Bilo, Llvna o Xavibo, que venía además de alzarse con el Premio MIN a Mejor Letra Original por su tema Llorar al revés. Las propuestas emergentes fueron las protagonistas del Escenario Radio 3, en el que actuaron artistas y bandas como Judeline, Ghouljaboy o Alien Tango.

El inicio de la sexta edición de Mallorca Live Festival ha destacado también la fluidez en los accesos y en las carreteras, gracias a la colaboración del público, que ha optado por utilizar los buses lanzadera puestos en marcha por parte de la organización desde diferentes puntos de la isla. Un hecho que ha descongestionado en gran parte el acceso hasta la llegada al recinto y ha favorecido que el desarrollo de la primera jornada de Mallorca Live Festival, en cuanto a movilidad y accesibilidad, haya sido un éxito.

Black Eyed Peas hoy en Mallorca

El festival continuará hoy con Black Eyed Peas como protagonistas de un cartel en el que también figuran este viernes Quevedo, Moderat, Peggy Gou, Black Rebel Motorcycle Club, The Dandy Warhols, Ayax y Prok, Second, L.A. o Dollar Selmouni, entre otros.