Quedó a las puertas del Booker pero 'Fortuna', el alabado libro de Hernán Díaz, puede poner desde este lunes el sello del prestigioso premio Pulitzer en su portada. La compleja novela del estadounidense nacido en Argentina ha sido galardonada junto a 'Demon Copperhead', de Barbara Kingsolver, en el apartado de ficción de los galardones que entrega la Universidad de Columbia, premios a cuyo palmarés en el apartado periodístico ha vuelto el español Emilio Morenatti, parte del equipo de fotógrafos de Associated Press a los que se ha reconocido por su trabajo retratando las primeras semanas de la guerra en Ucrania.

La cobertura de ese conflicto, y en concreto los despachos desde Mariupol, también le ha valido a la agencia AP el Pulitzer de Servicio Público, el más destacado en lo que se refiere a medios de comunicación. Ha llevado también en esta edición a ‘The New York Times’ al galardón de reporterismo internacional, en el que se han destacado las informaciones del rotativo neoyorquino sobre la invasión rusa y la masacre en Bucha.

Aborto, inmigración, pandemia...

La explosiva e histórica filtración por parte de 'Politico' del borrador de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que acabó confirmándose cuando se derogó la protección constitucional del derecho al aborto solo ha logrado quedar finalista en la categoría de noticias de última hora (donde se ha reconocido un trabajo del 'Los Angeles Times' que expuso el racismo de políticos locales), pero 'The Washington Post' ha ganado el premio de periodismo nacional por una serie sobre las consecuencias de esa sentencia.

En estos Pulitzer ha habido también galardones para el trabajo de Caitlin Dickerson en ‘The Atlantic’ que explicó la política de separación de familias de inmigrantes por parte de Donald Trump y para el de Eli Saslow en el Post , con un retrato de los efectos de la pandemia, el sinhogarismo, la adicción y desigualdad. El premio de reporterismo en audio ha sido para 'Stolen', un podcast de Gimlet Media sobre el abuso de niños indígenas en Canadá.

En letras y artes se ha premiado en el apartado de biografía ‘G-Man’, el retrato de Beverly Gage sobre J. Edgar Hoover, y en el de no ficción ‘His name is George Floyd’, de Robert Samuels y Toluse Olorunnipa. ‘Freedom’s Dominion’, una mirada a la evolución del movimiento de supremacía blanca de Jefferson Cowie, ha ganado en el apartado de historia mientras el de poesía ha sido para una colección de Carl Philips. En en música se ha reconocido 'Omar', una ópera de Rhiannon Giddens y Michael Abels sobre esclavos de países musulmanes.