Marc Donat, Premi Mallorca de literatura infantil ilustrada: «Quiero transmitir el mismo placer que sentía de niño cuando leía como un poseso»

El Premi Mallorca de literatura infantil il·lustrada 2022 fue una «inesperada y gran alegría» para Marc Donat (Barcelona, 1968). Lo ganó, junto a la ilustradora Roser Cussó (Barcelona, 1991), por El bosc espès i el bosc frondós, un libro que habían presentado a otro certamen, de un pequeño pueblo de Lleida, donde «declararon el premio desierto. ¿En qué hemos fallado?», se preguntaron ambos, hoy «alegres y muy agradecidos» por el reconocimiento logrado en tierras mallorquinas.

El bosc espès i el bosc frondós es un cuento infantil, «un álbum redondo», según el jurado del Premi Mallorca, «equilibrado y con un mensaje antibelicista que hay que reivindicar». Donat, quien firma el guion, señala que la acción tiene como protagonista a un árbol que nace entre ambos bosques, el espeso y el frondoso, y que los dos querrán hacerse amigo de él, «conquistar su corazón».

«Es un cuento infantil, que tiene humor y en el que el lector adulto podrá descubrir otras cosas», señala Donat, en referencia a valores conciliadores que favorecen la empatía, la comunicación emocional y las relaciones sociales. «Es una obra antibelicista en tanto que retrata la confianza en la amistad» y que apuesta por «no criticar al otro», apunta.

«Es un cuento para pasárselo bien», continúa Donat, autor de otros libros infantiles como La rateta i el gat burleta (Cruïlla, 2015), El regal perdut del pare Noel (Beascoa, 2013), 1714: L’última bandera (Beascoa, 2014), 25 contes clàssics per llegir en 5 minuts (Beascoa, 2017) y Sant Jordi, la princesa i el drac (Estrella Polar, 2020). «Yo siempre me lo paso bien en mi trabajo. Es difícil vivir de la autoría y de la traducción (género que también cultiva), se puede, no se vive con grandes alegrías, pero yo vivo muy feliz, estoy encantado de poder publicar».

«Lo que quiero transmitir con los libros infantiles es el mismo placer que yo sentía al leer siendo niño, algo que hacía como un poseso», expresa Donat. «En algunos casos intento partir de planteamientos muy clásicos y darles una vuelta, explicarlos de otra manera, con otro tono», como hizo con el citado 25 contes clàssics per llegir en 5 minuts.

De su colega Roser Cussó, ilustradora con un estilo conceptual muy atractivo, seleccionada en los premios de ilustración de Cheltenham 2021 y finalista en la Exposición de Ilustradores de Bolonia del mismo año, dice sentirse seducido por su planteamiento a la hora de desarrollar todas las páginas. «El nuestro es un libro muy escénico, muy secuencial, en el que solo hay árboles, pero los árboles son magníficos. Podría ser un libro muy repetitivo, y ha sido ella quien ha conseguido que no lo sea, con mucho sentido del humor y mucho colorido».