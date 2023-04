El CCA Andratx presenta su programa de arte más reflexivo con Trine Søndergaard y Rasmus Eckhardt

El impresionante centro cultural y expositivo CCA Andratx acaba de inaugurar sus últimas colaboraciones con las galerías con base en Copenhague, Martin Asbaek Gallery y Collaborations by Tania & Thomas Asbaek para el Programa de Arte de Primavera.

En colaboración con la Galería Martin Asbaek, la exposición Works, de Trine Søndergaard (1972), artista visual danesa centrada en la fotografía, presenta su larga exploración fotográfica sobre conceptos como el tiempo, el recuerdo compartido, las habitaciones interiores silenciosas y la historia de las mujeres. Works se ha expuesto anteriormente en el Museo de Arte de Gotemburgo y en el Dunkers Kulturhus de Suecia, así como en la Biblioteca Real - Colección Nacional de Fotografía de Dinamarca, aunque incorpora algunos trabajos inéditos que se exhiben por primera vez.

El trabajo de Søndergaard está marcado por una precisión y una sensibilidad que conviven con la investigación del medio fotográfico, condensando capas de sentido y emoción contenida, sus obras son muy aclamadas por su intensificación visual de nuestra percepción de la realidad. Comenzó en fotografía documental en 1996 aunque se considera más una artista con un estilo libre preocupada por la realidad del ser humano.

Los trabajos expuestos son una retrospectiva de su trabajo durante el periodo 2005-2023, donde se pueden encontrar diferentes series con protagonistas que van desde mujeres hasta bodegones de manzanas. «La relación entre lo que ves y lo que sientes sobre una persona, es lo que más me interesa», remarca. El tiempo es otro de los elementos de la exposición que se plasma en los tejidos históricos y tocados que llevan las mujeres jóvenes y contemporáneas retratadas a las que no se les ve la cara. «Es mágico cuando algo muerto como los tejidos se fusionan con la piel joven de las mujeres. Cómo el tiempo interactúa e intentas arrancar tiempo de personas que estuvieron aquí antes que nosotros. Es el pasado y el presente. Sobre todo quería que el trabajo reflejara mi mundo con la misma facilidad que mis colegas sin ser cuestionada», explica la fotógrafa.

En paralelo, los trabajos en pastel sobre madera Solitude del también danés Rasmus Eckhardt (1982) es un proyecto muy personal, creado conjuntamente con Collaborations by Tania & Thomas Asbaek, que muestra la serie más reciente de pinturas creadas por Eckhardt durante su estancia como artista residente en los estudios del CCA. El proyecto expositivo gira en torno a la reflexión del proceso creativo, a partir de la concepción romántica del estudio del artista como lugar seguro y sagrado, que conduce a un viaje en el que explorar la propia personalidad de Rasmus y su Soledad personificada.

Graduado en la Real Academia Danesa de las Artes en 2011, el interés primordial de Rasmus es el hombre en sí y sus obras giran en torno al movimiento de este. Hay algo melancólico en sus creaciones, cuando difumina parte de los elementos del cuadro, donde se observan a hombres solos, fuera de su zona de confort, en una forma de desarrollo o asentamiento. «La forma de expresarme con el arte es a través de la percepción de los pensamientos», señala el artista.

Rasmus vive y trabaja en Copenhague y se ha alojado en Studio Azul únicamente durante el mes de marzo de 2023 donde, en un tiempo récord, ha realizado dieciséis obras que se exponen. «Hay detrás un trabajo previo de casi cuatro meses en el que realicé muchos bocetos que también están expuestos en una de las salas. Ha sido gracias a ello que he podido llevarlo a cabo tan rápido», explica.

«Todas las obras expuestas muestran recuerdos de mi propia vida. Cada pintura está concentrada en mí mismo. Normalmente me gusta mostrar hombres solos y sus emociones en el momento presente. Pero esta exhibición es una catarsis, decir adiós a la soledad y dar la bienvenida a algo nuevo» y añade: «La soledad no tiene por qué ser algo negativo. Puede llevar implícita dar a las personas cierto reconocimiento. Me interesa mucho observar a las personas, la belleza, el arte y la moda».

Eckhardt lleva trabajando desde muy joven y ha expuesto individualmente en varias ciudades internacionales como New York o Alemania.