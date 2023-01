Nadie dudaba de que las nominaciones de los Gaudí eran las mejores de los 15 años de historia de los premios del cine catalán, a modo de fiel reflejo de un 2022 cargado de magníficas películas dotadas de miradas tan audaces como renovadoras. Y así lo refrendó, como no podía ser de otro modo, un palmarés de altos vuelos, casi irrepetible, con las tres grandes favoritas por número de candidaturas repartiéndose los grandes trofeos: Alcarràs, de Carla Simon, que conquistó, entre otros, el Gaudí a mejor película, dirección y guion original; Pacifiction, de Albert Serra, mejor película en lengua no catalana; y Un año, una noche, de Isaki Lacuesta, mejor guion original. Y con la presencia estelar, también, de Suro, la ópera prima de Mikel Gurrea, que se llevó el cotizado premio a dirección novel y el de las dos interpretaciones principales, para Vicky Luengo y Pol López.

La gala de los premios del cine catalán, celebrada anoche en la sala Oval del MNAC, fue una gran fiesta reivindicativa de nuestro cine, capaz de plantar cara con talento creativo a raudales a la sempiterna precariedad económica, aunque fue inevitable sentir en el aire una dolorosa sensación de pérdida, de pesadumbre, por el fallecimiento, la noche anterior, del director Agustí Villaronga a los 69 años víctima del cáncer. La velada fue, también, un homenaje al imprescindible director de Tras el cristal y Pa negre. «Agustí ha sido un referente para el cine catalán pero también para el cine europeo. Nos ha regalado películas inolvidables. Todos recordaremos su talento y su amor por todo lo que tocaba», evocó ya desde el mismo arranque de la gala su presentadora, la actriz y Llum Barrera. Carla Quílez, pura estrella Parecía bastante cantado que La maternal, de Pilar Palomero, otra de las películas de peso de este 2022 de ensueño, se llevaría algún premio en las categorías interpretativas. Y así fue, de forma del todo merecida: Carla Quílez, la adolescente rebelde que se queda embarazada y es internada en un centro de acogida, conquistó el Gaudí a mejor actriz revelación, mientras que Ángela Cervantes, su atribulada madre en la ficción, se hizo con el de mejor actriz de reparto. Quílez, hecha un mar de lágrimas, ratificó que con sus poco más de 14 años es más que una joven estrella en ciernes. Un año más, los Gaudí reconocieron la potencia imparable del talento femenino, con hasta 12 galardones ganados por mujeres, frente a los 14 entregados a hombres durante la velada. Además del triunfo en dirección, guion original y adaptado, interpretaciones femeninas, dirección de producción, efectos visuales, sonido, y maquillaje y peluquería, los Gaudí premiaron a Isabel Coixet por su documental El sostre groc, a Júlia Paz de Solvas por su cortometraje Harta, y a Alauda Ruiz de Azúa por Cinco lobitos, galardonada como mejor película europea. La gala de los Gaudí-2023 se desarrolló a buen ritmo, con Llum Barrera como única presentadora y rápidas entregas de premios solo lastradas, como resulta inevitable en el formato, por los no siempre ágiles agradecimientos.