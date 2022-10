‘We,students!’, la película del cineasta centroafricano Rafiki Fariala, se alza con la cuarta edición de MajorDocs. El Premio Especial del Jurado ha sido ‘ex-aequo’ para A night of knowing nothing, de la cineasta india Payal Kapadia, y para La playa de los Enchaquirados, del ecuatoriano Iván Mora.

Solo quien asiste lo sabe: MajorDocs no son solo películas. Es una experiencia en la que, además de hablar de películas, se habla de cómo hacerlas, del proceso creativo entendido como un viaje a través del que dialogar, reflexionar, intercambiar ideas e inquietudes. MajorDocs es un punto de encuentro. Un festival que, en palabras textuales de Iván Mora Manzano, director de La playa de los Enchaquirados, existe para los que crean y para los que creen.

Después de cinco días de bajar el ritmo, extraer la esencia de lo lento y disfrutar del cine en estado puro, el jurado —compuesto por Lynne Sachs, Ainhoa Andraka y Andrés Duque— ha considerado que la ganadora de la cuarta edición de MajorDocs debe ser We, Students! del director Rakifi Fariala “porque, de manera franca e ingeniosa, revela de una forma brillante la vida de unos estudiantes que afrontan sus propios deseos, decepciones, frustraciones y alegrías. La película abarca tantas posibilidades para una práctica documental: desde estrategias complejas de estructura hasta una cinematografía exquisita, pasando por una autorreflexión descarada. Fariala claramente tiene el compromiso de compartir su relación profunda pero divertida con su grupo de amigos. A lo largo de tres años no solo celebra sino que examina las experiencias cotidianas de estos jóvenes de la República Centroafricana afrontando dificultades financieras, corrupción universitaria y las ambigüedades del sexo. En 82 minutos, nos ofrece a nosotros, su audiencia, una historia épica, que no aspira a la grandeza sino que alcanza una intimidad extraordinaria”.

Además, la Mención Especial del Jurado ha sido ‘ex-aequo’ para A night of knowing nothing de la cineasta india Payal Kapadia por “describir las conexiones entre la experiencia personal y los grandes cambios políticos utilizando un oscuro viaje en el que los rituales de baile, los cuerpos agitados y los gritos de los estudiantes que piden una sociedad mejor resuenan de manera perpetua en las mentes de una generación. Una voz nos guía a través del caos, evocando fragilidad y generosidad, el amor y la esperanza de un futuro mejor”; y para La playa de los Enchaquirados de Iván Mora Manzano “por retratar a Vicky con una mirada llena de amor y mostrarnos, a través de ella, una comunidad donde es posible la convivencia armónica de diversas sexualidades. Le damos las gracias al director por revelar este lugar”.

Por otro lado, el Premio del Público ha recaído en la guatemalteca El silencio del topo de Anaïs Taracena, una insólita y emotiva película capaz de abrir grietas en los silencios de un país entero.

Cineastas, humanistas, filósofos, espectadores y observadores han pasado por esta cuarta edición de MajorDocs, una experiencia mística —prácticamente catártica— en la que se ha vuelto a poner en valor el poder del cine, la mirada y la lentitud desde un festival híbrido, innovador, transgresor y aventurero.

MajorDocs, un proyecto de Mosaic y El Obrador, no sería posible sin el apoyo del Consell de Mallorca, ICAA y Acción Cultural Española, el patrocinio de INNSiDe Palma Center y Fundació Mallorca Turisme y el apoyo de Fundació Sa Nostra, Universitat Illes Balears, Conselleria d’Educació i Formación Professional y Ajuntament de Palma. Ni, por supuesto, sin su casa, CineCiutat.