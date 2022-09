La cuarta edición del festival de cine documental MajorDocs se celebrará entre el 4 y el 8 de octubre y estará protagonizado por el cine doméstico. En esos cinco días, el público podrá asistir a proyecciones de películas y charlas con cineastas y expertos en la industria cinematográfica. Esta cita cultural contará con tres sedes: Innside Palma Center, CineCiutat y el Centre Cultural Sa Nostra.

Las ocho películas que competirán en la sección oficial son: El silencio del topo, de la cineasta documental y productora guatemalteca Anaïs Taracena; Ardenza, de Daniela de Felice; A night of knowing nothing, ópera prima de la cineasta india Payal Kapadia; We, students, del actor, director e ingeniero de sonido Rafiki Fariala; Herbaria, del director de cine, productor, programador y proyeccionista Leandro Listorti; La playa de los Enchaquirados, del director ecuatoriano Iván Mora Manzano; Rampart, de Marko Grba, director y escritor nacido en Belgrado; y Aftersun, del catalán Lluís Galter, según han dado a conocer este martes los responsables de este festival documental.

El jurado de este año está compuesto por la madrina del festival, Lynne Sachs, el cineasta Andrés Luque y la directora y productora Ainhoa Andraka. Sachs será la encargada de inaugurar esta edición, el próximo 4 de octubre a las 18:30 horas en la Fundació Sa Nostra con su Film about a father who, un documental autobiográfico que la directora grabó a lo largo de 35 años. "Cintas e imágenes digitales de su padre, Ira Sachs, un bon vivant seductor, extravagante y emprendedor, y en el que ella trata de averiguar el origen de los vínculos entre un padre y una hija", ha destacado MajorDocs. La inauguración también contará con un concierto de Joana Gomila y Laia Vallès en el Centre Cultural Sa Nostra.

El Festival acogerá charlas con el escritor y filósofo Josep Maria Esquirol, el cineasta Andrés Duque o la experta en conservación de cine analógico Clara Sánchez-Dehesa.

"MajorDocs, a través de una cuidada selección de ocho películas, reivindica el cine de lo real, el cine sin prisa, el cine que profundiza y reflexiona, el cine íntimo que aboga por la calma y el diálogo”, ha comunicado la organización de este festival en su presentación. De las ocho películas mencionadas, se ha destacado que, “además de compartir una profunda mirada autoral, han sido seleccionadas por el maravilloso uso que hacen del archivo doméstico, su capacidad de observar lo cotidiano y, sobre todo, de construir una memoria de individuos, familias y territorios”.

La organización ha informado que , al igual que el año pasado, se duplican los pases de cada película para facilitar el acceso del público a todas ellas y, tras cada proyección, los espectadores podrán dialogar con los cineastas. Las entradas a las proyecciones se pueden comprar en la web de MajorDocs partir de este martes, 13 de septiembre.

MajorDocs es un proyecto de Mosaic y El Obrador, con colaboración del Consell de Mallorca, ICAA y Acción Cultural Española, el patrocinio de Inside Palma Center y Fundación Mallorca Turisme y el apoyo de Fundación Sa Nostra, Universitat Illes Balears, Conselleria d’Educació i Formación Professional y Ajuntament de Palma

A la rueda de prensa han asistido Catalina Solivellas, directora general de Cultura del Govern; Miquel Pastor, director de la Fundació Mallorca Turisme; Pedro Barbadillo, director de la Mallorca Film Commision; Aina Aguiló, directora adjunta del Institut d’Estudis Baleàrics; Josep Mallol, secretario técnico del departamento de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca; Cristina Bellver, jefa de servicio de Innovació Educativa (conselleria d'Educació); y Carlos Carbajosa, director del hotel Innside Palma Center, hotel oficial de MajorDocs.