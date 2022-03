Es Baluard Museu d’Art Contemporani inaugurará este miércoles, a las 19 horas, las exposiciones individuales de María Ruido y de Mounir Fatmi, con los que también ha organizado unas visitas guiadas para esta misma jornada en las que también participarán los dos comisarios de las muestras.

Con Las reglas del juego, María Ruido (Ourense, 1967) presenta su nueva producción audiovisual, una pieza inédita que consiste en una conversación compartida con la escritora y activista Brigitte Vasallo. En esta entrevista, filmada en Can Marquès (Palma), se profundiza en las dificultades, conflictos y contradicciones de clase y de género que se producen en el mundo laboral del ámbito artístico y cultural y cómo, desde una perspectiva personal e íntima, se les intenta dar respuesta, sobre todo, cuando se desvanecen algunos de los condicionantes fundacionales.

Comisariada por la directora de Es Baluard, Inma Prieto, esta exposición se completa con otras obras de la artista en las que, a través de la investigación de archivos visuales y memorias personales y colectivas, explora las nociones de trabajo y clase social. Entre otros, se podrá ver ElectroClass (2011), Ficciones anfibias (2005) y La memoria interior (2002).

Sus obras, según ha informado Es Baluard, apuntan a la necesidad de articular nuevos imaginarios por medio de la experiencia de los cambios sociales y económicos que afectan al espacio productivo y nuestros cuerpos para crear una memoria más diversa, que dé cuenta de la performatividad del sujeto en relación a estas nociones tan significativas.

En Mientras llega la tormenta, Mounir Fatmi (Tánger, 1970) reflexiona desde el convulso contexto actual «sobre la elaboración de los relatos que hace tiempo que nos someten, unas narraciones que, desde una violencia física e intelectual, han marcado nuestro pasado y condicionan nuestro futuro», se ha explicado durante la presentación de las exposiciones.

Con un diálogo con el comisario, Fernando Gómez de la Cuesta, el proyecto de Fatmi apunta a la necesidad de revisar algunos de los códigos que configuran nuestra historia.

A partir de una gran instalación central titulada Inside the Fire Circle 02, este artista formado en Roma y Amsterdam plantea una trabajada metáfora sobre la construcción de la historia, sobre sus condicionantes, los intereses que la rigen y las manipulaciones que emanan desde el poder dominante, aunque deja algún resquicio de esperanza para que esta sociedad, entre maniatada, desguazada e indolente, se active en la búsqueda de un cambio, según ha remarcado Es Baluard.

Además, se han creado tres piezas nuevas específicamente para el proyecto The Point of No Return, en el que Fatmi aborda el tema de un mundo invadido por la información en el que todo se ha convertido en datos, gráficos y símbolos; Before the Storm, una gran instalación pictórica, con claras referencias a la tradición decorativa del arte islámico; y Poems: The Missing Show, en la que realiza un poético vídeo que incardina a cuestiones que tienen que ver con el miedo al otro, la exclusión, la xenofobia, los estereotipos, las generalizaciones y los prejuicios.