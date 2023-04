El transporte público es un espacio donde a menudo ocurren situaciones incómodas. Este pasado fin de semana, una conductora de autobús en Barcelona tuvo que lidiar con un pasajero que la estaba acosando y molestado a los demás viajeros. Después de pedirle varias veces que se comportara, la conductora decidió parar el vehículo y enfrentarlo. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran a la conductora expulsando al pasajero del autobús, cansada de sus comentarios sexistas.

"Estoy hasta la mismísima polla, bájate. Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor que te sientes y te he pedido que te calles y sigues con las mismas", le asegura gritando la conductora. "No me hace falta llamar a la Policía y perder aquí 20 minutos, yo y ellos", recordándole que le estaba haciendo perder el tiempo tanto a ella como a los demás pasajeros.

Una pasajera, ante la situación, interviene y también le pide que se vaya: "Bájate del bus, te lo dijo diez veces. Baja el escalón y te sales fuera, es un segundito". A lo que la conductora añade: "Y luego si quieres te pones a llorar y a llamarle guapa al de atrás, que te vendrá un hombre de 50 años, llámale guapa a él". Finalmente, el hombre acaba cediendo y bajándose del autobús, como se aprecia en el vídeo.