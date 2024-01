«Si conseguimos un buen resultado podemos salir del descenso al acabar la primera vuelta», ha señalado el técnico del Atlético Baleares, Juanma Barrero, en la rueda de prensa previa al partido ante el Recreativo de este domingo (12:00 horas) en el Estadio Balear. «Si eso lo hablamos en la jornada 10, diríamos que es una locura. Acabar fuera del descenso, después de lo mal que lo hemos pasado, sería un refuerzo muy grande para el grupo. Con esa ilusión tenemos que afrontar el partido», ha sentenciado el extremeño.

«Somos el primer equipo que puede salir», ha insistido el técnico del Atlético Baleares, que ha añadido: «Hemos mejorado en ciertos aspectos que nos han dado competitividad y ahora tenemos que mejorar en unos aspectos que nos hagan más competitivos en ataque».

«Estamos centrados y enfocados en el partido del domingo ante un rival muy difícil», ha explicado Barrero, al que no le ha gustado el parón: «Estos periodos me gustan muy poco. Hay muchas cosas que despistan. Me gusta haber vuelto a tener una semana normal de entrenamiento y poder centrarnos en el equipo rival. Eso es lo que más me gusta».

Forniés y Juanra, únicas bajas

«Lo bueno de las fiestas es que hemos podido recuperar a jugadores, aunque para este domingo no podremos contar con Forniés y con Juanra que tiene una pequeña molestia», ha señalado.

Sobre el Recreativo ha señalado que «es un equipo que juega muy bien y que tiene mucha calidad, por eso están en zona de playoff. Nosotros ya hemos demostrado que podemos competir con cualquiera».

La gran noticia de la semana para el Atlético Baleares ha sido el fichaje de Nuha Marong, que vuelve al club, y que estará disponible ya este domingo. «Es un jugador con el que ya estamos trabajando para que se ponga a tono físico. Este domingo estará convocado, después ya veremos si juega o no», ha concluido.